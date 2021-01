Nagui: son ex Marine Vignes révèle des choses très intime sur al toile, et dévoile de gros problèmes !

Avant de se marier avec Mélanie Page, Nagui a eu une fille, Nina, avec Marine Vignes. Interrogée par des internautes, cette dernière a dévoilé sur Instagram ce qu’elle pensait vraiment de la garde alternée !

Aujourd’hui le public de Nagui connaît surtout la sublimissime Mélanie Page. C’est en 2000 que l’animateur de Taratata tombe fou amoureux de la comédienne australo-britannique. Depuis, les deux tourtereaux ont fondé une grande famille. Ils élèvent ensemble leurs trois enfants : Roxane, Annabel et Adrien, respectivement nés en 2004, 2008 et 2012.

Mais avant Mélanie Page, Nagui a vécu avec Marine Vignes de 1995 à 1999. En 1997, le couple a mis au monde une petite fille, Nina, aujourd’hui âgée de 23 ans. Les téléspectateurs connaissent sûrement Marine Vignes comme présentatrice du magazine Météo à la carte aux côtés de Laurent Romejko.

Du Miel et les abeilles à la Météo à la carte

Certains se souviendront peut-être d’elle pour ses rôles dans les sitcoms Le Miel et les Abeilles ou encore Hélène et les garçons. A 47 ans, la maman de Nina vit aujourd’hui avec le réalisateur Marc Antoine Colonna. Ensemble, ils ont donné naissance à une petite fille, Tess, en 2005.

Suivie par 10000 abonnés sur Instagram, l’ex de Nagui, Marine Vignes a accepté de répondre à quelques questions mercredi 20 janvier. L’animatrice télé a donc joué le jeu sans esquiver aucune question ! Un internaute a ainsi voulu savoir s’il fallait s’ouvrir à quelqu’un d’autre après une séparation. “Important pour soi et pour les enfants aussi d’ailleurs. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’amour !”, a-t-elle ainsi écrit en Story.

“Ouch ! C’est un véritable crève-cœur pour les mamans…”

Un autre abonné a ensuite voulu connaître son opinion sur la garde alternée. La maman de Tess et de Nina n’a pas mâché ses mots : “Ouch ! C’est un véritable crève-cœur pour les mamans… Mais important pour les enfants de trouver leur place des deux côtés”, a-t-elle expliqué.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ex de Nagui s’exprime sur l’épineuse question. En 2011 elle se confiait au magazine Closer : “Pour qu’un enfant soit épanoui, il ne faut pas dénigrer ses ex. Avec Nagui, on a fait des erreurs, mais aujourd’hui, j’ai trouvé le bon équilibre”, avait-elle en effet déclaré.

En tous cas, à 23 ans, Nina semble des plus épanouies. Passionnée de gastronomie, la jeune femme arpente en effet les rues londoniennes à la recherche des meilleurs restaurants. Et c’est sur son compte Instagram qu’elle partage ainsi les adresses les plus surprenantes. Si vous êtes intéressé, sachez que son compte se nomme “The Good Insider”. Au sein de LDpeople, ça nous donne déjà l’eau à la bouche !