Nagui fait une nouvelle blague osée dans “Tout le monde veut prendre sa place” (la polémique commence)

Nagui est un présentateur omniprésent sur France Télévision. Animateur de Tout le monde veut prendre sa place, il est aussi celui de N’oubliez pas les paroles ou encore de Taratata. Plusieurs fois désigné comme étant l’animateur préféré des Français, Nagui a pourtant quelques vilains défauts. En effet, nombreux sont ses fans qui soulignent régulièrement quelques uns de ses traits de caractères qui peuvent agacer. D’abord le fait qu’il se fasse souvent l’avocat du diable. Qualifié de donneur de leçon par son public, il n’est également pas le dernier à faire des blagues grivoises. Nagui récidive donc ce 8 novembre dernier dans Tout le monde veut prendre sa place. Il se permet une énième blague osée, démontrant encore une fois son humour corrosif.

Nagui continue de faire des blagues déplacées à ses candidats en plateau

Nagui aime par dessus tout divertir son public. Aussi, lorsqu’il anime ses diverses émissions, en radio ou en télévision, il sait faire preuve d’un humour ravageur. Ses fans lui connaissent d’ailleurs de nombreux dérapages en la matière. Mais rien n’empêche Nagui de poursuivre sur sa lancée, son humour comme son côté “donneur de leçon” font partie de ses marques de fabrique. Aussi, si certains ne supportent pas ses aspects de son caractère, d’autres les adorent et les attendent à chacune de ses apparitions.

Après tout, il faut bien admettre que le rire est un véritable andidode contre la déprime. Et par les temps qui courent, entre nouveau confinement, crise sanitaire, crise environnementale et situation géopolitique instable, nous avons bien besoin de trouver des moyens de nous détendre. Avec Nagui, bien que ces sujets ne soient pas pour autant mis au placard, il est effectivement possible de rire de tout. Mais la dernière blague en date de l’animateur n’a malheureusement pas fait rire tout le monde. En effet, il va se permettre une blague osée lors d’une question, plutôt banale, qu’il pose à une candidate de Tout le monde veut prendre sa place. Nagui aurait-il mieux fait de garder ses réflexions pour lui cette fois-ci ?

Des réflexions osées de l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place

L’animateur demandait donc à la candidate de répondre à la question suivante : “Sur le dos de quel animal doit-on tenir 8 secondes quand on participe à une rodéo ‘bareback riding’ ?”. La réponse était le cheval mais la candidate avait opté pour le terreau. Lorsque la réponse s’affiche sur les écrans du plateau, une image d’un homme est, sans selle, à dos d’un cheval. Il tient une main en l’air et l’autre sur la corde attaché à l’animal.

De quoi donner à Nagui des idées déplacées. En effet, il va affirmer que si le cavalier lève une main c’est pour signifier qu’il lui “en reste une”. Nagui fait allusion aux parties génitales du cavalier. Car selon lui, monter sur le dos d’un cheval sans selle, doit être douloureux : “ah ben ça je peux te dire que tu t’en souviens”. Les rires gênés parcourent le plateau tandis que Nagui se félicite de sa blague graveleuse. Mais rien n’arrêtera pas pour autant de jouer les troubles-fête. Des blagues comme celles-ci, il en a à la pelle !