Nagui : graves accusations de triche pour le champion « La prod répond »

Nagui se retrouve dans les médias pour son rôle d’animateur dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. En effet, un candidat est champion depuis quelques semaines et les internautes cherchent l’erreur. Les jeux télévisés devient rapidement suspects quand ce cas de figure se produit. Nagui doit alors essuyer les critiques envers son jeu télévisé. La production de Tout le monde veut prendre sa place doit également réagir pour garantir son intégrité. Mais les internautes restent sceptiques, ils s’expriment en masse sur le web.

Nagui et ses collègues à la production doivent affronter des rumeurs tenaces

Nagui est forcé de constater que les internautes ne font pas forcément confiance à la télévision. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à penser que les victoires à répétition sont orchestrées par la production. Dans Tout le monde veut prendre sa place, Mickaël occupe le siège du champion depuis un mois. Mais pour une partie du public, les sujets proposés lui permettent de conserver son trône. La production de l’émission est alors contrainte d’évoquer ce problème et de se justifier quant aux accusations des internautes.

Pour Nagui, c’est inconcevable de permettre de la triche dans ses émissions. Les fans de l’animateur savent également qu’il préférera tourner les talons au plateau que de permettre de tels actes. Pourtant, un bon nombre de téléspectateurs s’indigent sur le web à propos des victoires de Mickaël. Le candidat est un grand fan de cinéma et il se trouve que ce thème fait partie de ceux qui lui sont proposés. Difficile alors pour ses adversaires de réussir à prendre sa place. Les internautes n’y vont pas de main morte avec leurs soupçons. Pour eux, il est clair que la production favorise ce candidat afin de créer un grand champion et faire parler de Tout le monde veut prendre sa place.

Il faut intituler le jeu monsieur cinéma #TLMVPSP — bruden (@bruden57gmailco) July 5, 2020

La prod est en train de fabriquer un champion dans le plus grand des calmes. Quelle escroquerie #TLMVPSP — Soldat Pithiviers (@GBleuBas) July 6, 2020

La tricherie n’est pas tolérée dans les jeux télévisés

Mais la production de Nagui et de cette émission n’ont rien à voir avec les victoires de Mickaël. En effet, même si son thème de prédilection est récurrent, cela en dit plus sur la structure du jeu que sur un éventuel favoritisme. Car l’essence même de Tout le monde veut prendre sa place est de poser des questions pointues dans des thèmes généraux de culture. Des thèmes qui intéressent le public en général et comment le cinéma pourrai ne pas en faire partie ?

#TLMVPSP les philosophes ,pour le challenger , le cinéma pour le champion.

Ce jeu est toujours aussi pourri. — chromaguss (@chromaguss) July 5, 2020

La production prend la parole pour sauver son honneur

La production de Tout le monde veut prendre sa place s’exprime alors auprès des journalistes de Télé-Loisirs. Et elle donne des preuves concrètes. Déjà, Nagui ne connaît pas à l’avance les thèmes et les questions que vont rencontrer les candidats. Ensuite, les questions sont écrites en amont des tournages et les tournages ont lieu bien avant les diffusions aussi. De ce fait, même en connaissant le thème de prédilection des candidats, les équipes qui préparent les questions pour Tout le monde veut prendre sa place ne peuvent pas choisir d’avantager tels ou tel candidat. Pourtant, des internautes suggèrent carrément à Nagui de demander le thème de prédilection des adversaires du champion pour les avantager.

Pourquoi vous ne demandez pas sa spécialité au chellenger pour lui refiler un thème en rapport ? Ça équilibrerait votre masquarade avec le champion actuel… #TLMVPSP — Radiateur en Fonte (@RadiateurF) July 5, 2020

La solution proposé par cet internaute fait sens pour ceux qui pensent que tout est en direct. Mais dans les conditions réelles de préparation, d’enregistrement et de diffusion, c’est tout simplement impossible. De plus, pourquoi avantager un adversaire alors que ce n’est que la chance qui permet à Mickaël de tomber sur un thème dans lequel il est à l’aise ? La justice ne serait pas rendue dans ces conditions. Et Nagui, tout comme la production, met un point d’honneur à démasquer les tricheurs.

Nagui: Toute l’équipe de Tout le monde veut prendre sa place se mobilise

Philippe Dourche fait partie de l’équipe de production. Avec lui, Nagui qui est l’animateur du jeu, Judith Slotine et Simone Halberstadt Harari. Tous s’accordent pour endiguer les rumeurs au sujet de la présence de tricheries dans Tout le monde veut prendre sa place. Mais les internautes n’en démordront pas si facilement. En effet, souvenez-vous que Eric a du faire face aux mêmes accusations lors de son passage dans Les 12 coups de midi. Victorieux pendant des mois, il s’est attiré la foudre des internautes persuadés que la production souhaitait le voir dépasser Christian Quesada au top du tableau des records du jeu.

Des détails clairs pour faire taire les rumeurs

Nagui et ses compères producteurs sont alors contraints de rentrer dans les détails afin d’ôter les soupçons au public. Il est donc révélé que les émissions diffusées prennent place trois mois après les préparatifs. Les questions sont écrites, corrigées et programmées longtemps avant de connaître les candidats. De plus, la production ajoute que les personnes en charge des questions ne sont pas du même service que celles qui sélectionnent les candidats. Enfin, aujourd’hui il n’est pas possible d’intervenir sur les émissions en cours de diffusion. Ils ne peuvent que prendre en compte les critiques constructives pour les appliquer dans les trois mois à venir minimum.

Mais dans ce cas de figure précis, les critiques adressées à la production et à Nagui ne sont ni constructives ni justifiées. Après la lumière apportée par Philippe Dourche sur les mécanismes de Tout le monde veut prendre sa place, il faut espérer que les internautes respectent les victoires de Mickaël.