Nagui “Il est c*n…! Pourquoi il dit ça?”: Il s’emporte violemment face à un candidat, il a contracté le covid-19!

Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, les téléspectateurs en ont eu pour leur spectacle. Ce dimanche 1er novembre, ils ont assisté à une belle embrouille entre Nagui et Anthony, un jeune candidat ingénieur textile…

Nagui aime pousser les candidats dans leurs retranchements. Et surtout, il aime voir jusqu’où il peut aller avec eux. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a créé de grosses étincelles avec le jeune Anthony ! Sous les projecteurs de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui accueillait ainsi Anthony, ingénieur textile. Ironique comme seul lui peut l’être, il n’a pas pu s’empêcher de poser un tas de question à Anthony.

Le mari de Mélanie Page a ainsi feinter de ne rien comprendre à l’utilité de son métier. « En quoi peut-on être ingénieur, sachant qu’on a l’impression que les tissus, c’est les tissus après il n’y a plus que le dessin ou la forme qui change mais le tissu il évolue ? », lui demandait-il avec insistance.

“Le même le coton reste le coton ou il y’a une évolution dans le coton ?”

Le jeune homme, visiblement passionné, a tenté de lui répondre. Mais Nagui s’entêtait à ne rien comprendre. “Je suis d’accord mais le tissu c’est toujours le même le coton reste le coton ou il y’a une évolution dans le coton ?”, enchaînait ainsi l’animateur.

Si Nagui a fait rire les téléspectateur, Anthony n’a pas apprécié son humour. Il lui a répondu sèchement : « Evidemment, il y a une infinité de fils en terme de grosseurs« , lui a-t-il lancé en le prenant de haut.

« Mais évidemment ! Mais évidemment » !

“ Mais évidemment ! Mais évidemment qu’il y a une infinité de fils mais il est c*n cet animateur ! Pourquoi il dit ça ? Vous avez tellement raison Anthony, mais vas-y mouche-le ”, a conclu Nagui qui lisait sur le visage d’Anthony comme dans un livre ouvert. Le jeune homme semblait bien agacé par le présentateur de Taratata !

Nagui cache à son public qu’il est atteint du Covid-19 !

Et c’est une nouvelle qui a échappé aux fans de Nagui : l’animateur a été diagnostiqué positif au Covid-19. Mais il s’est bien gardé de l’annoncer publiquement avant d’être totalement guéri.

Nagui avait disparu des ondes depuis le 12 octobre. Remplacé au pied levé par Leila Kaddour, ce n’est que le lundi 2 novembre qu’il a refait surface dans la Bande Originale sur France Inter.

Le meilleur ami de Michel Cymes a raconté à ses auditeurs ce qu’il s’était passé : “J‘avais été cas contact, j’avais été testé négatif, coincé à la maison à attendre de savoir ce qu’il se passe et isolé pendant x jours, mais avec quand même un sentiment de ça va pas” a-t-il expliqué. «Les médecins m’ont dit: «Le rhume, la grippe, la gastro, ça existe aussi, il n’y a pas que le virus, il n’y a pas que la pandémie.»

Mais pas de chance pour lui, c’était bien le Covid-19 : “Et puis ça n’a pas loupé. Au bout d’une semaine ça n’allait vraiment pas. J’ai refait un test et il était positif. Ça tombait relativement bien dans le planning, il y avait des vacances prévues (…) Je me suis reposé, et désolé pour vous : Je suis en pleine forme“. Une chose est sûre : le Covid-19 ne lui a pas fait perdre son humour.

Alix Brun