Nagui, “Incroyable! Choqué dans TLMVPSP: un candidat décline une grosse somme colossale

Nagui a beau présenter Tout le monde veut prendre sa place (TLMVPSP) depuis plus de quatorze ans, il arrive encore à l’animateur d’être surpris. En effet, les candidats se suivent et ne se ressemblent pas. Et certains n’hésitent pas à aller contre les codes pour le plaisir du jeu. C’était notamment le cas de Hugues, le nouveau champion en titre. Il va impressionner Nagui car il a préférer continuer de jouer. Il a préféré prendre la place du champion malgré la belle somme proposée par son adversaire. La proposition de Gilles aurait normalement suffit à convaincre un candidat lambda, mais visiblement pas Hugues.

Nagui est abasourdi par la négociation entre le champion et son adversaire

Nagui ne s’attendait pas à voir la proposition de Gilles refusée. Il n’avait pas non plus deviné que le champion en titre allait commettre l’erreur d’avantager son adversaire dans le choix des questionnaires, en final. En effet, tout peut arriver dans TLMVPSP. Mais Nagui sait d’expérience que l’une des constantes reste que les candidats souhaitent s’assurer de repartir avec de l’argent. L’animateur n’en reviendra donc pas de voir que ce ne sera pas le cas. L’épisode de TLMVPSP diffusé le 14 novembre dernier est “incroyable”, pour reprendre les mots de Nagui.

Hugues affronte le champion en titre, Gilles, déjà installé depuis une dizaine de victoire. Ce dernier avait donc réussi à accumuler la somme de 11 700 euros. Lorsque Hugues accumule davantage de points que Gilles en répondant juste aux questions posées, Nagui propose donc au champion en titre de tenter de racheter son fauteuil en négociant une somme. Soit Hugues est le nouveau champion avec 2 100 euros, soit il accepte la proposition plus qu’alléchante de Gilles pour qu’il rentre chez lui.

Une nouveau champion trône dans le fauteuil rouge

Nagui a rarement vu un candidat proposé autant d’argent pour conserver sa place. Gilles propose à Hugues la somme de 8 900 euros pour qu’il renonce à lui prendre sa place. La champion offre presque la totalité de sa cagnotte, espérant conserver sa place dans son fauteuil rouge. Nagui ne peut pas s’empêcher de faire une blague pour détendre l’atmosphère qui devient électrique. Il dit alors à Gilles que cela se voit qu’il s’agit de l’argent de sa femme. Une blague que les candidats ne relèvent quasiment pas tant l’enjeu les préoccupe.

Heureusement, pour eux comme pour Nagui, le suspense prend fin très vite. En effet, Hugues n’a aucune intention d’accepter l’offre de Gilles. Il souhaite devenir le nouveau champion de TLMVPSP et qu’importe la somme mise en jeu. Il ajoute qu’il est plus “joueur” que “vénal” avant d’accepter de prendre le siège du champion et de commencer à la somme de 2 100 euros. Gilles est déçu et Nagui est déconcerté. Il n’avait que très rarement assisté à une négociation de la sorte. Refuser de repartir avec l’équivalent de 10 000 euros simplement pour jouer, est “incroyable” pour l’animateur. Nagui rappelle que Hugues ne peut pas savoir si il parviendra à atteindre à nouveau cette somme. Mais c’est aussi cela la beauté du TLMVPSP, la surprise.