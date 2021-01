Nagui irrite les téléspectateurs: sa remarque ne passe pas du tout dans Tout le monde veut prendre sa place!

Bien que toujours souriant, Nagui irrite les téléspectateurs avec ses coups de gueule. Cette petite remarque dans « Tout le monde veut prendre sa place » a d’ailleurs fait le buzz !

S’il y a une chose que l’on ne peut enlever à Nagui, c’est son sens de l’humour. Le présentateur télé a toujours été très apprécié des téléspectateurs pour ses petites piques et blagues même si elles peuvent parfois être gênantes. Mais loin de cette bonne humeur qui l’anime, il y a un sujet qui est particulièrement sensible pour l’animateur ! Ce dernier est un grand défenseur de la cause animale. Mais quand il aborde le sujet, Nagui irrite les téléspectateurs !

Le 3 janvier dernier, l’animateur a d’ailleurs fait un nouveau scandale avec le sujet. En effet, une de ses remarques aurait beaucoup déplu aux téléspectateurs. De quoi pousser ces derniers à faire valoir leur mécontentement face à l’attitude de Nagui. Mais quel est donc ce petit commentaire qui a déplu à son audience ? LD People fait le point pour vous !

Nagui, un grand défenseur de la cause animale !

Si Nagui irrite les téléspectateurs, c’est parce que parfois, il en fait trop. L’animateur étant toujours très enthousiaste a fini par enchaîner les prises de paroles pour la défense de la cause animale. Mais il ne s’arrête pas là ! Le compagnon de Melanie Page a en effet décidé d’agir à son niveau. Il a notamment interdit l’utilisation des vachettes dans le programme Interville. Et ses actions se sont multipliées avec le temps.

S’il s’exprimait principalement sur les réseaux sociaux, Nagui utilise désormais ses émissions pour sensibiliser à la protection animale. Il dénonce d’ailleurs de nombreuses pratiques de manière dissimulée dans les diffusions. Mais ces dernières n’ont pas échappées aux téléspectateurs ! Et ces derniers ont déjà signifiés leur désapprobation par rapport à cette mauvaise habitude de l’animateur.

Nagui irrite les téléspectateurs avec ce commentaire !

Ainsi donc le 3 janvier, Nagui crée de nouveau la polémique auprès des téléspectateurs. Le sujet a été lancé par l’une des questions dans l’émission « Tout le monde veut prendre sa place ». « En Italie, avec la viande de quel animal prépare-t-on un osso-buco traditionnel » ? avait-il demandé à un candidat. Mais lorsque ce dernier répond « Le veau », l’animateur ne manque pas de lancer une petite pique destinée à rappeler la protection des animaux.

« Et je rappelle que le veau est un bébé » a-t-il déclaré sur le plateau de France 2. Si la remarque semblait anodine, certains téléspectateurs ont vite relevé l’ironie de sa pique. Un commentaire de plus, qui n’aura donc pas plu à son audience. Et cela se fait ressentir dans les commentaires de l’émission. « Condescendant, donneur de leçon..ce sera sans toi dans ma télé », « Marre des donneurs de leçon hypocrites ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux. En effet, Nagui aurait bien intérêt à cesser le « matraquage anti-viande » s’il veut garder ses téléspectateurs !