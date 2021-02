Nagui: Cette demande très spéciale d’une fillette de onze ans…

Nagui a l’habitude de raconter des blagues dans ses émissions. Mais cette fois-ci, le présentateur de « N’oubliez pas les paroles » a profité de l’occasion pour raconter une anecdote mignonne. Il s’agissait en fait d’une requête un peu spéciale que lui a faite une fillette de onze ans. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Nagui taquine la Maestro, Marion

Avec ses deux émissions, Nagui voit beaucoup de monde et possède des anecdotes à la pelle. Mais ce jeudi 4 février, c’est une anecdote adorable qu’il a révélé aux téléspectateurs de N’oubliez pas les paroles. Tout est parti d’une petite boutade liée à la Maestro du moment. En effet, Marion est actuellement la championne et qui en cinq victoires, affiche une cagnotte de seulement 21 000 euros.

Une somme assez éloignée des 200 000 euros qu’elle espère remporter :« Ça stagne un peu. Si vous voulez atteindre les 200 000 euros et que je sois encore sur le plateau, il va falloir que vous alliez un tout petit peu plus vite ! » lui a-t-il dit. Et justement, en évoquant la fin de sa carrière, le présentateur s’est rappelé d’une anecdote émouvante et d’une requête spéciale.

Nagui ému par une fillette de onze ans

Nagui raconte alors son anecdote, et commence par dire : « J’ai reçu un message trop mignon d’une fillette de onze ans, pardon je ne me rappelle plus de ton prénom, mais tu sauras te reconnaître ». Il poursuit son récit en indiquant que la fillette était fan de l’émission, des musiciens et de lui-même. Mais son rêve, c’était surtout de pouvoir monter un jour sur la scène de « N’oubliez pas les paroles » pour pouvoir tenter sa chance. Mais, la jeune fille de onze ans a une condition pour sa participation.

@Nagui cette demande trop mignonne qu’une fillette de onze ans lui a faite https://t.co/AaeT5GgzGT — marie (@MarieMarilou_) February 5, 2021

Dans son message, la fillette déclare notamment : « Je travaille, je répète pour pouvoir un jour venir sur le plateau. Mais j’aimerais savoir quand allez-vous prendre votre retraite parce que je voudrais venir quand vous êtes encore là. Si vous n’êtes plus là quand j’aurai 18 ans, à ce moment-là, je ne m’embête pas pour répéter ». Des propos qui ont touché le père de famille droit au cœur. D’ailleurs, sa requête semble avoir été prise en compte puisque Nagui a dit : « Je vais m’accrocher pour toi, ma jolie ! Je vais m’accrocher, ne t’en fais pas ». Un beau moment émouvant.