Nagui: Les révélations sur son Ex compagne Marine Vignes, que devient-elle ?

Que devient Marine Vignes ? L’ex de Nagui. Si le célèbre présentateur et producteur de France 2, Nagui file aujourd’hui le parfait amour avec sa compagne l’actrice australo-britannique Mélanie Page, avec laquelle il a 3 enfants, il a aussi partagé sa vie avec Marine Vignes, durant 4 ans avant de rencontrer celle avec qui, aujourd’hui, il est marié. De 1995 à 1999, l’animateur de » N’oubliez pas les paroles » et de » Qui veut prendre sa place » avait vécu une véritable passion avec la présentatrice de France Télévision.

De cet amour, est née une petite fille prénommée, Nina qui aujourd’hui est âgée de 23 ans. Alors que Nagui semble vivre une magnifique histoire d’amour avec celle qu’il appelle le pilier de sa vie, Mélanie Page, de son côté, Marie Vignes est aujourd’hui en couple avec le réalisateur Marc-Antoine Colonna avec qui, elle a également une fille née en janvier 2005 et prénommée Tess.

Mais, Marine Vignes n’est pas une inconnue pour les téléspectateurs assidus de France Télévisions, elle travaille donc dans le même groupe que son ex-compagnon. Mais malgré leur séparation, ils semblent que les deux » ex » soient restés en bon terme, notamment pour le bien-être de leur fille « avec Nagui, on a fait des erreurs, mais aujourd’hui, j’ai trouvé le bon équilibre », « pour qu’un enfant soit épanoui, il ne faut pas dénigrer ses ex ».

Des propos que l’animatrice avait confié lors d’une interview accordée au magazine Closer en 2011, et qui montrent que malgré leur séparation, ils ont toujours essayé de faire les choses bien, pour le bonheur de leur enfant commun. Ils gardent donc des rapports cordiaux tout en probablement se croisant régulièrement dans les couloirs de France Télévision où ils officient tous deux.

L’ex de Nagui a commencé sa carrière sur France 5 au milieu des années 1990, et est passée après sur M6 où elle est restée presque 10 ans. Par la suite, elle a rejoint la chaîne publique sur laquelle elle a présenté plusieurs émissions telles que » 100 % imprévu, » » ça va faire mâle » ou encore » Secret de star « . Sur France 3, elle avait animé » Sortie de nuit » et » Côté jardin « . Mais si son visage n’est pas inconnu des fans de France 2 et France 3, c’est surtout grâce à » Météo à la carte » qu’elle co-présente depuis 2012 avec Laurent Romejko. Elle s’est véritablement fait un nom grâce à cette émission qu’elle présente tous les jours de la semaine du lundi au vendredi en compagnie de l’animateur » des chiffres et des lettres « .

Mais tout comme l’épouse actuelle de Nagui Mélanie Page, l’ex-compagne du présentateur vedette de France 2, a commencé sa carrière comme actrice dans les années 90, dans des feuilletons qui faisaient fureur à l’époque. Alors qu’elle était encore étudiante, elle avait passé des castings et avait été retenue pour faire des apparitions dans plusieurs Sitcoms de AB Productions qui à l’époque trustaient tous les programmes destinés aux enfants et aux jeunes adultes. On a pu notamment la voir dans » Hélène et les garçons » avec Hélène Rolles et Nicolas Puydebat, mais aussi dans » Le miel et les abeilles « , série dans laquelle jouait également Mallaury Nataf.

Bien qu’elle ne renie pas ce passé, invitée il y a quelques années sur le plateau des » Enfants de la télé » par Laurent Ruquier, elle avait revu ces images de ses débuts d’actrice et n’en revenait pas de se remémorer ses souvenirs : « Les dialogues, oh là là !!! La coupe de cheveux… Le maquillage… Et alors pardon, mais la voix !!! C’est quoi ce truc !». Visiblement, avec le temps qui est passé, ça lui avait fait réellement bizarre de se revoir des années plus tard dans des séries, qui il faut bien le dire, n’étaient pas suivies pour leurs dialogues extraordinaires ou leurs scénarios. Mais il faut rappeler aux plus jeunes, que ces sitcoms, à l’époque, avaient remporté un énorme succès en faisant de leurs acteurs et comédiens de véritables stars pendant de longues années. Mais depuis cette époque, la présentatrice, Marine Vignes, âgée aujourd’hui de 47 ans a consacré sa carrière à la télévision et n’est plus jamais revenue vers ses premiers amours, la comédie.

Séparée de Nagui depuis 1999, lorsque leur petite fille Nina n’avait alors que 2 ans, il semblerait qu’il existe des rapports cordiaux entre eux, mais que son histoire d’amour avec l’un des plus célèbres animateurs et producteurs de France Télévisions ne l’ai jamais aidé dans sa carrière. Très fière d’avoir fait son parcours, seule, Marine Vignes le confirmait dans un entretien accordé il y a quelques années « Professionnellement, Nagui n’a jamais levé le petit doigt pour moi. Si ça marche, je ne le devrai qu’à moi-même ». Aujourd’hui aux côtés de Laurent Romejko dans la présentation de » Météo à la carte « , Marine Vignes connaît un joli succès avec de belles audiences puisque le programme est regardé chaque jour par environ 720 000 téléspectateurs. Sur le plateau de Buzz TV, les deux acolytes étaient revenus sur leur travail quotidien.

« Nous sommes partis du principe que les gens aiment parler de la météo avec n’importe qui. C’est peut-être le premier sujet de conversation que nous engageons avec un interlocuteur. Dans notre magazine, on parle de la météo pour voir le rôle qu’elle joue dans notre quotidien. Nous détaillons les prévisions et nous abordons également les produits de saison, la santé, les loisirs, le commerce, etc. Nous parlons de tout. Nous sommes allés au-delà du bulletin météo ». Une formule qui semble plaire aux téléspectateurs et qui est toujours à l’antenne depuis 2012 pour le plus grand plaisir des fans de l’émission et pour les animateurs eux-mêmes.

À une période, alors que France 3 avait décidé de se séparer de son présentateur emblématique Julien Lepers, qui présentait, » Question pour un champion » depuis de très longues années, des bruits de couloir avaient laissé entendre que le nom de Marine Vignes se trouvait dans une short list de ceux qui pouvaient remplacer le célèbre présentateur « mon nom a circulé uniquement dans la presse, car il n’est pas arrivé jusque dans mon téléphone. Samuel Étienne, le nouvel animateur du jeu et un mec génial que j’aime beaucoup. J’espère que tout va bien se passer pour lui, mais ça va être extrêmement dur. Est-ce que j’aurais aimé être à sa place ? C’est difficile de passer derrière Julien Lepers. Mais j’aimerais bien présenter un jeu ». Un appel du pied à la direction de France Télévisions pour “ l’ex » du plus célèbre présentateur de jeux sur France 2 !!!