Nagui: Très malade, gros soucis de santé, absent des médias, dévoile enfin la raison de son absence, une victime de plus de la pandémie

Nagui n’est plus sur les ondes ou sur les plateaux de tournage depuis le 12 octobre dernier. Normalement, il aurai dû être présent sur les ondes de la radio France Inter mais il n’y est revenu que ce 2 novembre. L’occasion pour lui de s’expliquer enfin sur les causes de son absence prolongée. Question personnelle ou de santé ? Nagui est-il l’une des nombreuses victimes de cette deuxième vague de la pandémie en France ? Ses fans s’interrogent et l’animateur répond enfin pour couper court aux rumeurs les plus folles.

Nagui interpelle par son absence en pleine seconde vague de la pandémie

Nagui inquiétait effectivement la plupart de ses fans par son absence. Très actif professionnellement, ce n’est pas dans ses habitudes de prendre de longs congés. Et encore moins alors que la France traverse une période aussi sombre que la période actuelle. La deuxième vague de pandémie bat son plein et met les hôpitaux en situation délicate. Tant et si bien que c’est un nouveau confinement auquel doivent faire face les Français. Autant vous dire que la bonne humeur de Nagui manquait terriblement à ses auditeurs et que son absence n’est donc pas passée inaperçue. De retour le 2 novembre sur les ondes de France Inter, il explique alors enfin sa “disparition”.

Nagui avait effectivement prévu de prendre des vacances pendant cette période. Mais plutôt que de mentir à ses fans, il préfère révéler toute la vérité. À savoir qu’en effet, il a été testé positif à la Covid-19. Les premières péripéties interviennent à la mi-octobre. Il apprend qu’il aurait été en contact avec une personne positif au virus. Contraint de se confiner en attendant de pouvoir faire un test et d’en avoir les résultats, il a d’abord tenté de “profiter” de ses vacances. Mais Nagui était de plus en plus mal.

Effectuant son premier test, celui-ci revient alors négatif. Cependant, Nagui n’était pas pour autant rassuré et en pleine forme. Il constatait de plus en plus de symptômes qui pouvaient se rapporter au virus qui sévit dans le monde. En revanche, son médecin a tenté de le rassurer, arguant que les rhumes sont courants en cette période et que des symptômes similaires sont notables.

La Covid-19 n’épargne personne, une grande prudence est de rigueur

Toujours sur les ondes de France Inter, Nagui poursuit avant d’informer enfin ses auditeurs qu’il a choisi de passer un second test. Et ce dernier s’est enfin révélé être positif. Nagui a donc bien été atteint par la Covid-19. En revanche, il a eu de la chance de ne pas se retrouver hospitalisé comme de nombreux malades victimes de cette maladie. Au contraire, il fait son possible pour rassurer ses fans et son entourage. En dehors de la fatigue terrible, Nagui n’a pas eu de graves difficultés à se remettre sur pieds. Il a même pris soin de donner de ses nouvelles à ses abonnés Instagram pour fêter Halloween, confiné avec sa femme, Mélanie Page, et leurs enfants.