Nagui mentionne l’amant de sa femme en direct! (incroyable) ça vaut le détour!

Dans le cadre de l’émission Tout le monde joue au docteur sur France 2, Nagui a évoqué l’amant de Mélanie Page, sa femme. Explications.

Nagui, raide dingue de Mélanie Page

Fou amoureux de Mélanie Page, Nagui explique à nos confrères de “France Dimanche” qu’il ne pouvait pas se passer de sa femme et qu’il partageait tout avec elle : “On partage ensemble la passion du foot, du rock, et la pop, ainsi que le spectacle. Je n’ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d’elle. On a besoin de se frotter l’un à l’autre dans tous les sens du terme“. L’animateur explique que son épouse ne jouait pas que son rôle, mais qu’elle était bien plus : “Mélanie est tout à la fois : épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui je vais au foot, confidente. Et puis mère” dit-il.

Nagui : sa femme Mélanie Page ose une blague très coquine en plein directhttps://t.co/48Mnp9aU8f pic.twitter.com/kLa1UCcSFW — Non Stop People (@NonStopPeople) September 23, 2020

Et c’est justement parce qu’il a trouvé la femme qui lui correspondait en tout point, Nagui explique qu’il aime encore séduire Mélanie Page pour entretenir la flamme dans son couple : “On a besoin de se frotter l’un à l’autre, dans tous les sens du terme. Elle est aussi ma maîtresse, et c’est important, très important, que l’on continue à se séduire”. L’animateur termine son propos en indiquant : “Mon moteur n’est pas que ma femme soit plus jeune mais que je ne veux pas cesser de lui plaire“. C’est beau l’amour non ?

Nagui adore blaguer avec Mélanie Page

Nagui est amateur de plaisanteries et n’est pas le dernier à rire. D’ailleurs, l’animateur se permet de faire quelques blagues lors de ses émissions et c’est ce qui s’est produit sur le plateau de Tout le monde joue au docteur sur France 2. En effet, en présentant les acteurs de la nouvelle séquence de sketches, il n’a pu s’empêcher de faire un lancement à sa façon : “C’est grave docteur ? Voici encore ces saynètes avec nos comédiens, Mélanie Page, que j’embrasse parce que c’est ma femme et Arnaud Gidoin, que j’embrasse parce que c’est l’amant de ma femme…“.

Mélanie Page news ! Nagui évoque l’amant de sa femme en direct.https://t.co/fIMMH5HLHg — Actu France (@FrancePetition) November 28, 2020

La preuve de son humour, Mélanie Page a su réagir quelques instants plus tard. En effet, alors que Michel Cymes aborde le sujet de l’orgasme féminin avec le renfort d’un objet, la belle blonde a envoyé un message de sa femme qui le fait beaucoup rire. Il n’a pas pu s’empêcher alors de le lire à haute voix : “N’oublie pas de revenir avec mon clitoris”. Preuve que l’humour est la base du couple. N’est-ce pas ?