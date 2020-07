Nagui N’oubliez pas les paroles: Gros malaise sur le plateau, Magali Ripoll dans un costume gênant

Nagui: Comme à son habitude, Magali Ripoll a dû donner du sien pour l’émission N’oubliez pas les paroles. La musicienne a enfilé un costume plutôt embarrassant comme vous pouvez le voir dans cet article. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que l’acolyte de Nagui n’a pas eu un bonheur extrême d’avoir dû faire ça.

Magali Ripoll dans un costume de banane pour une chanson de Lio

Tous les jours à partir de 18h35, les fans de chanson peuvent se détendre devant « N’oubliez pas les paroles » sur France 2. Présentée par Nagui, elle réunit chaque jour des millions de téléspectateurs. En tant que capitaine du navire, le présentateur a besoin de ses musiciens pour pouvoir avoir un échange et divertir les téléspectateurs par le rire également. Et il faut dire que Magali Ripoll n’y va pas de main morte et se donne toujours à fond pour le programme.

Blagues, tacles, sous-entendus mesquins … Les plaisanteries sont toujours les bienvenues entre Nagui et Magali Ripoll. Pour exemple, en février dernier, l’acolyte du présentateur s’amusait à le taquiner en lui soufflant : « Quand tu te tairas mon cher Nagui… Ça y est, tu as fini de parler, on peut y aller? Allez, éloigne ce micro de ta bouche« . Ce vendredi 26 juin, c’est par une interprétation un peu spéciale que la chanteuse s’est illustrée. En effet, la jeune femme a porté le costume d’une banane afin d’interpréter la célèbre chanson Banana Split de Lio.

Mais si d’habitude Magali Ripoll se fait un malin plaisir de faire rire tout le monde, ici c’était plutôt embarrassant. C’est vrai, une chanteuse qui se déguise en banane, ce n’est pas forcément très flatteur et chacun aspire à autre chose que de faire le guignol dans un costume assez étrange. Mais pour le bien des spectateurs, téléspectateurs, on est capable de tout.

Nagui tente de détendre l’atmosphère

« Je pensais qu’il y avait un petit pont musical… mais c’est pas grave » a dit Nagui en regardant Magali Ripoll. Cette dernière, visiblement troublée par le fait d’être en banane, a en effet oublié un couplet de la fameuse chanson de Lio : Banana Split. Elle a donc déclaré : « Je voudrais remercier mes parents, pour m’avoir payé des années d’études de musique… Voilà, conservatoire, tout ça… Merci papa, maman, je vous aime ! ».

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le présentateur de « N’oubliez pas les paroles » tente alors de détendre l’atmosphère et de réconforter sa chanteuse, peu à l’aise avec son costume : « Et bien tu sais, jouer en banane, ça fait partie des qualités que tu as. Et tu les dois à tes parents, je les embrasse!« . Mais c’était déjà trop tard, la jeune femme avait déjà repris le fameux pont musical qu’elle avait zappé, s’enflammant sur son piano. Ce petit interlude lui a valu un tonnerre d’applaudissements. Comme quoi être une banane a du bon parfois….