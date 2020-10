Nagui “N’oubliez pas les paroles”: son gros sous-entendu sur le couvre-feu crée polémique chez certains internautes

Dans son émission N’oubliez pas les paroles, Nagui se moque ouvertement du couvre-feu. La célèbre émission de France 2 connaît une semaine très spéciale. Puisqu’il s’agit d’une période concentrée sur les Masters. Depuis le 19 octobre, les 32 plus grands vainqueurs du jeu sont effectivement présents sur les plateaux de France Télévisions pour tenter de décrocher une nouvelle victoire et 200 000 euros. Les candidats participent à des épreuves en espérant rejoindre la phase des finales. Et à la fin, il n’en restera qu’un !

Lors de cette spéciale du vendredi 23 octobre, le présentateur emblématique de France 2 a fait une sortie remarquée. Toujours prêt à une petite plaisanterie, le mari de Mélanie Page n’a pu s’empêcher de faire une vanne sur un sujet pourtant très sérieux. Nagui a en effet fait une allusion à l’une des dernières mesures prises par le gouvernement. À ce jour, 50 départements français sont soumis à l’obligation d’un couvre-feu. C’est-à-dire à une interdiction de sortie entre 21 h et 6 h du matin durant une période minimale de 6 semaines. Tout contrevenant s’expose à une amende, et même à des peines de prison en cas de récidive. Ces mesures bien que décriées ont été jugées nécessaires par le chef de l’État et ses ministres. L’expansion de la pandémie commence même à être qualifiée de deuxième vague. La France comme d’autres pays prend donc des dispositions pour tenter d’endiguer l’expansion du virus. D’ailleurs, sur le plateau de N’oubliez pas les paroles, les mesures sanitaires sont toujours d’application de manière très stricte.

Nagui

Lors de cette soirée exceptionnelle, Nagui a retrouvé Paul. Le jeune homme classé 32e dans le palmarès des Maestros avait marqué l’émission par son passage. Il était d’ailleurs reparti avec une cagnotte confortable de plus de 11 000 euros. Bien décidé, à réitérer son exploit, Paul était donc de retour devant les caméras de France 2. Très heureux de se retrouver, les deux hommes se sont échangés quelques plaisanteries. Le présentateur n’a d’ailleurs pas manqué de se moquer du candidat pour son changement de look. Lors de son premier passage, le jeune garçon arborait effectivement les cheveux longs et était habillé d’un jean et d’un t-shirt. Nagui n’a pu se résoudre à sauter sur l’occasion. “ Je dois souligner l’admiration profonde que j’ai pour la tenue vestimentaire. Paul a fait un effort. Je ne l’ai jamais vu comme ça. Même sa famille ne l’a jamais vu comme ça ! ” a plaisanté l’animateur avant de poursuivre le jeu.

Le candidat devait choisir entre deux titres proposés par la production. Il devait se décider à interpréter soit Les démons de minuit “, soit Pauvres diables, le célèbre tube du Julio Iglesias. Paul a rapidement porté son choix sur la chanson d’Émile et Images. ” Ça me va tellement bien, sur ce coup-là, je suis plutôt un démon de minuit “ a déclaré Paul. Ne pouvant résister à l’opportunité de faire une blague, Nagui a balancé ” Les démons de minuit… avant le couvre-feu ! “. Mais chose étonnante, lors de l’enregistrement de cette émission, cette interdiction de sortie nocturne n’était pas encore d’application. Nagui, aurait-il des dons de voyance ?