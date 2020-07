Nagui (N’oubliez pas les paroles) : totalement charmé par cette participante !

L’emblématique présentateur et animateur de France de Nagui semble être tombé totalement sous le charme de la candidate Océane lors de l’émission N’oubliez pas les paroles de ce vendredi 24 juillet.

Un joli moment dans N’oubliez pas les paroles dont Nagui assure la présentation depuis maintenant très longtemps. Figure Populaire et emblématique de France 2, Nagui est toujours l’un des présentateurs préférés des Français, et est omniprésent sur la chaîne quotidiennement. En plus de son émission du midi, Tout le monde veut prendre sa place, il assure également tous les soirs la présentation du plus grand Karaoké de France appelé N’oubliez pas les paroles.

Un concept simple dans lequel les candidats doivent interpréter des chansons et deviner les paroles manquantes. Si parfois les prestations ne sont pas à la hauteur, d’autres moments semblent véritablement magiques. En plus de l’interprétation des chanteurs, le show quotidien de Nagui est souvent l’occasion pour l’animateur de montrer tout son talent en improvisant régulièrement des petites séances humoristiques qui restent généralement dans les mémoires. Mais avec le passage d’Océane, c’était véritablement une autre ambiance.

S’il est très difficile d’impressionner Nagui en matière de musique, il semblerait bien que la candidate ait réussi à relever ce défi. Il faut bien avouer que dans son parcours, Nagui a presque tout vu au niveau artistique. À la tête de l’émission Taratata durant de nombreuses années, le mari de Mélanie Page a eu l’occasion d’accueillir tous les plus grands artistes Français et internationaux sur son plateau. De plus, avec la présentation de N’oubliez pas les paroles, il a accueilli un nombre invraisemblable de chanteurs amateurs qui viennent dans son émission pour tenter de remporter la cagnotte.

C’est donc avec une oreille attentive et experte, que Nagui distribue les bons points et les mauvais pour les candidats qui tentent l’aventure du célèbre jeu. Si parfois le résultat est quelque peu décevant, le passage de la candidate Océane de ce dernier vendredi aura eu le mérite de marquer Nagui qui n’a pas manqué de complimenter la jeune femme. Une prestation qui a mis tout le monde d’accord et qui a laissé sans voix toutes les personnes présentes sur le plateau. Et pourtant, il en faut beaucoup pour impressionner celui qui a initié les plus beaux duos de la chanson française dans son émission Taratata en accueillant sur France 2 les plus grands talents musicaux durant plus d’une décennie.

Lorsque Océane qui est chanteuse et musicothérapeute a commencé sa prestation, tout le monde est resté bouche bée. Alors qu’elle venait tenter sa chance face à la championne Magalie, elle a interprété a capella une chanson pour enfants en arabe qui a fait un véritable succès. Totalement sous le charme, l’animateur phare de France 2 semblait difficilement trouver ces mots et a juste été capable de dire » Mais alors…. C’est super ! « . Si généralement le célèbre animateur de télévision est capable de se montrer très critique envers ceux qui chantent faux, cette fois-ci, il était complètement resté sans voix, visiblement très ému par la prestation de la candidate.

Épater Nagui en matière musicale n’est vraiment pas une chose facile à faire, premièrement parce qu’on connaît son excellente connaissance en matière de musique, mais deuxièmement, aussi, car il a eu la chance de côtoyer ce qui se fait de mieux en la matière, durant de très nombreuses années. Très déçu à l’arrêt de son émission Taratata, le show était pourtant un rendez-vous incontournable des samedis soir de France 2 qui rassemblait sur le même plateau des artistes venus pourtant d’horizons différents et qui se retrouvaient pour interpréter un titre en commun. Des chanteurs, des chanteuses ou des groupes qui venaient parfois pour interpréter leurs propres morceaux, mais beaucoup plus souvent pour effectuer des reprises qui ont laissé des moments magiques dans l’histoire de la télévision française.

Mais, dans son émission quotidienne N’oubliez pas les paroles, même s’il s’agit ici de chanteurs amateurs, il arrive parfois que Nagui soit quand même surpris par le talent de ses invités qui sont venus interpréter un ou plusieurs titres sur son plateau. Car, en plus de la partie artistique, il existe également une pression pour les candidats qui ne savent pas quel morceau ils devront chanter, mais surtout dont une partie des paroles ne leur sera pas livrée. Le principe est très simple.

Le texte des chansons défile alors que l’orchestre joue. Subitement, les stars d’un soir doivent trouver les paroles manquantes à la lettre et au mot près. Pas question de la moindre hésitation ou de la moindre erreur qui est immédiatement sanctionnée par l’élimination. Et à ce petit jeu, certains candidats se révèlent de véritables phénomènes. Si on ajoute à cela, le style de présentation de Nagui qui ne manque jamais d’humour, mais qui sait aussi se montrer critique ou sévère, ce savant mélange semble passionner le public. Les spectateurs sont toujours très nombreux à suivre le show quotidien.

Adapté d’un format américain, N’oubliez pas les paroles est diffusée quotidiennement sur France 2 depuis décembre 2007. Une émission présentée et produite depuis le premier jour par le présentateur chouchou des Français, Nagui. Réalisé par Gérard Pullicino, le programme est un véritable carton. Si les règles du jeu sont simples, il n’y a quand même que très peu de candidats qui ont réussi à aller au bout de l’aventure.

Les téléspectateurs se rappellent néanmoins de quelques prénoms des plus grands champions du jeu dont certains sont repartis avec des sommes considérables. Il faut donc citer Margaux, la plus grande championne de l’histoire, qui avec 59 victoires avait réussi à engranger un petit pactole de 530 000 euros avant son éviction, le 3 février 2020. Dans ce top du classement, on retrouve Kevin qu’il lui, en 2018, avait réussi à atteindre 43 victoires. Il était reparti avec un chèque de plus de 400 000 euros.

Et pour terminer ce trio de tête, on se rappelle de la prestation de Renaud arrivé en décembre 2018 sur le plateau de N’oubliez pas les paroles. Lui, était resté 55 jours pour décrocher un jackpot de 391 000 euros.

Des scores et des montants qui laissent rêveurs les candidats qui tentent quotidiennement leur chance sous le regard bienveillant, mais aussi critique de Nagui qui était aujourd’hui tombé sous le charme d’Océane.