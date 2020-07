Nagui NPLP totalement détruit à cause des anecdotes d’une participante !

Nagui: Sur le plateau de N’oubliez pas les paroles, ce mardi 30 juin, Justine une nouvelle candidate qui tentait sa chance pour devenir la nouvelle championne du jeu et détrôner l’actuelle détentrice du micro d’argent, Nathalie, se laissait aller à une petite anecdote qui a fortement surpris Nagui, avant de totalement émouvoir le célèbre animateur qui pourtant en a vu d’autres, comme le dit l’expression. Alors que la challenger était prête pour interpréter une chanson de Michel Polnareff intitulée Dans la maison vide, elle est revenue sur un événement pour le moins triste qui lui est arrivé il y a quelques années. Peut-être le titre du tube de l’homme aux lunettes lui a-t-elle rappelé cette triste et malheureuse histoire…

Comme de coutume dans toutes les émissions de Nagui que ce soit dans N’oubliez pas les paroles ou Tout le monde veut prendre sa place, les candidats raconte un passage de leur vie ou un petit moment qui les a marqué et dont il souhaite faire partager les téléspectateurs. Avant de prendre part au jeu, il s’agit d’un petit rituel qui permet de mieux connaître les nouveaux challengers, et à Nagui de prendre la température avant de réellement commencer le jeu. Si dans la majorité des cas, il s’agit d’anecdotes drôles, voire amusantes, dans ce cas-ci, ce fut bien différent. Il s’agissait d’une aventure ou plutôt d’une mésaventure qui est arrivée à Justine, il y a quelques années et qui aurait pu se terminer de manière beaucoup plus dramatique.

Les faits remontent à 10 ans. À cette période, la candidate était tout heureuse après la naissance de son enfant, et de partager sa vie avec son compagnon Walter. Une naissance qui rendait tout le monde heureux dans le meilleur des mondes. Lors d’une soirée bien ordinaire, le couple avait décidé d’aller se promener avec leur bébé. Afin de préparer le retour dans les meilleures conditions, et que le jeune nourrisson ne prennent pas froid à leur retour à la maison, le mari de Justine décide de préparer un bon feu de cheminée afin de réchauffer toute la demeure qui les accueillera quelque temps plus tard avec une vive chaleur. Après s’être absentés un laps de temps assez court, à leur retour ils ont découvert, avec stupeur, leur maison en flammes. Probablement dû au feu de cheminée que le jeune père de famille avait préparé, la maison était alors complètement détruite.

Si Nagui s’attendait à une histoire d’un tout autre genre, il s’était étonné, du calme avec lequel Justine racontait ce passage de sa vie, comme s’il s’agissait d’une histoire anecdotique.« Alors pardon, je pensais que c’était juste une anecdote, un truc drôle à raconter » s’excuse le présentateur de N’oubliez pas les paroles, visiblement ému par cette triste histoire. Mais alors qu’il pensait que Justine allait aller dans son sens, la candidate lui répond d’un ton ironique » Mais c’est très drôle ! « . Reprenant son sérieux, elle avoue quand même que ce ne fut pas l’une de ses meilleures journées » Non, on a vécu des moments difficiles « . Alors que Nagui lui demandait plus de détails, il compatissait avec Justine » Mais c’est horrible ! « .

Et effectivement, c’était réellement un très mauvais souvenir pour la candidate » En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. On a fait du feu et on est sorti. On avait un petit bébé de 3 semaines et on voulait que quand on rentre à la maison, il fasse chaud. On n’est pas pour longtemps pourtant » relate-t-elle simplement comme si elle était surprise de ce qui c’était vraiment passé. Visiblement touché par cette histoire, le mari de Mélanie Page et père de famille en a profité pour mettre en garde les téléspectateurs » Il ne faut jamais laisser un feu sans surveillance. Il suffit qu’il y ait un éclat qui sorte de la cheminée et qui attrape un bout de tapis ou de tissu, et c’est parti. Au moins ça servira de leçon à tous ceux qui nous regardent « .

Une terrible histoire, qui malgré la perte de leur maison, se finit fort heureusement bien, car nous n’osons imaginer ce qui aurait pu se passer si la famille avait été présente sur les lieux ou pire, endormie lors des faits. Si Nagui a, en plus de trente ans de carrière, entendu énormément d’anecdotes de tout genre de la part de ses candidats, celle de Justine terminera probablement dans le palmarès des histoires les moins drôles que le présentateur ait eu l’occasion d’entendre sur le plateau de ses émissions.

Mais Justine, elle de son côté semblait prendre les choses avec philosophie et après s’être remémorée cette triste journée, elle avait été capable de se reconcentrer pour enfin participer au jeu N’oubliez pas les paroles. Une émission à laquelle elle espérait sûrement participer depuis très longtemps, comme la plupart des fans de l’émission qui tentent leur chance chaque jour face à Nagui.

Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour le célèbre animateur et producteur de France Télévisions. Si ce mardi 30 juin, c’était une histoire tragique que Nagui découvrait dans N’oubliez pas les paroles, la plupart du temps, ce sont souvent des histoires plutôt drôles que les candidats partagent avec le public. Il n’hésite d’ailleurs jamais lui-même à aller de sa petite blague comme lorsqu’il demandait, il y a quelques jours, à une candidate qui portait des lunettes très colorées si elle changeait la couleur de ses montures en fonction de la météo ou par exemple en fonction de ses humeurs.

La candidate toute fière lui avait répondu » Non, je les change tous les deux ans « , Impossible pour Nagui de laisser échapper une si belle occasion, bien décidé à vanner la candidate » Ah…parce que ça. …ça a déjà été à la mode !!! » ironisant avec gentillesse sur le style des lunettes de la candidate. Décidément, toutes les occasions sont bonnes pour Nagui pour créer l’ambiance sur le plateau, qui en outre fut refroidi par l’histoire de Justine et de son terrible incendie.