Nagui perd la face en direct dans N’oubliez pas les paroles, le public est mécontent !

Dans « N’oubliez pas les paroles » de ce vendredi 21 janvier 2022, Nagui a lancé une petite boutade au public de l’émission. En retour, il a été hué sur le plateau.

Toutes les blagues du présentateur Nagui ne sont pas les bienvenues

Vendredi 21 janvier 2022, Dorine est revenue défendre son titre pour la quatrième fois sur le plateau de « N’oubliez pas les paroles » de France 2, face à Romain, passionné de voitures, qui avait marqué un point au premier tour.

La nouvelle maestro a failli perdre pied. Cette fois, cependant, elle a pu maîtriser la situation grâce à une interprétation entraînante de Jacques Brel. Nagui a fait remarquer que lorsqu’une jeune femme chante sans « se prendre la tête » ou « sans réfléchir », tout semble se mettre en place.

Le public a semblé du même avis que sa déclaration « Regardez le nombre de personnes exceptionnellement d’accord avec moi », a déclaré le présentateur aux personnes assises à l’avant de la scène. Parce que, « normalement, ils me détestent » a ajouté le présentateur.

La réaction pas très cool du public

Pour Nagui, il vaut mieux se laisser aller « plutôt que de se laisser envahir par le doute, par peut-être l’émotion ». Encourager la candidate et essayer de regagner le bon sentiment du public a été son objectif suivant.

« Vous avez bien ressenti ce plateau, l’amour qui se dégage du public, les zikos qui vous soutiennent ». Mais le présentateur, de plus en plus taquin et sarcastique, conseille aux jeunes femmes de se méfier de « deux ou trois personnes suspectes » dans le public.

Les plus jeunes membres du public ont alors commencé à le huer à l’unisson. Cela n’a pas déconcerté l’animateur, qui a de nouveau enchaîné les piques, en répondant à la question : « Où ? » « Parmi vous, voilà ».

Nullement décontenancé par cet échange houleux, il a accueilli la concurrente suivante, Lucie. Cette dernière, malgré une revue classique en famille, n’a pu ravir le micro d’argent à Dorine. Celle-ci l’emporte grâce à une interprétation entraînante de « Comme ils disent » de Charles Aznavour.

Sur le plateau de « N’oubliez pas les paroles », une déclaration pas comme les autres, mérite d’être mentionné.

Damien Schmitt quitte l’émission

Quelques jours avant cet incident avec le public, le présentateur a annoncé le départ à la retraite d’un des musiciens du groupe. Le batteur Damien Schmitt rejoindra la troupe de « N’oubliez pas les paroles » à partir de 2018.

C’est un groupe de bons amis avec une longue histoire, composé de la chanteuse et multi-instrumentiste Magali Ripoll, d’Alexis Bourguignon à la trompette, et Maurice Zemmour dit « Momo » à la basse.

Comme l’a dit Nagui au début de l’émission de ce jour, « Pour la petite information, c’est la dernière semaine, on va en profiter de notre Damien avant qu’il ne s’en aille sous d’autres cieux ».

Fort de ces informations, le public l’a chaleureusement applaudi, le remerciant pour son talent, ses blagues et son soutien à travers le programme « N’oubliez pas les paroles ».