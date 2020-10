Nagui: Problèmes de santé? Malade et absent de l’antenne, on sait maintenant ce qu’il a! Leïla Kaddour-Boudadi le remplace

Depuis ce lundi 12 octobre, l’absence de Nagui sur les ondes de France Inter, inquiète les auditeurs. Ce jeudi 15 octobre, Leïla Kaddour, qui l’a remplacé à l’antenne nous donne de ses nouvelles. Explications.

Nagui a un très gros rhume

À la tête de “N’oubliez pas les paroles” chaque soir, mais aussi de Tout le monde veut prendre sa place le midi sur France 2, Nagui est omniprésent dans le monde des médias. D’ailleurs en plus des deux émissions de télévision, il passe toutes ses matinées à la radio, sur France Inter, où il présente “La Bande originale”. Mais parfois, il arrive qu’une maladie bouleverse la routine et c’est le cas depuis le début de la semaine. En effet, le lundi 12 octobre, les auditeurs ont eu la surprise de découvrir que l’animateur préféré des Français, n’était pas présent, l’une de ses fidèles chroniqueuses, Leïla Kaddour-Boudadi, l’ayant remplacé.

Ver esta publicación en Instagram #bd #bdangouleme #franceinter #framesparis #nagui #titeuf #zep Una publicación compartida de FRAMES PRODUCTION (@framesparis) el 17 Sep, 2020 a las 6:50 PDT

Cette dernière d’ailleurs, ne tarde pas longtemps à expliquer l’absence de Nagui : “On a l’habitude de vous dire la vérité dans cette émission, Nagui n’est pas là aujourd’hui, il a un gros rhume” a-t-elle tout d’abord déclaré. Quelques jours plus tard, alors qu’il n’était toujours pas là, Leïla Kaddour-Boudadi a donc profité de l’antenne et du micro pour donner des nouvelles de Nagui : “Un bonheur de vous retrouver à ce micro ! On embrasse Nagui, qui se repose, qui va très bien. Ne vous inquiétez pas, il revient très très bientôt !“. Nous voila rassuré.

Nagui et Mélanie Page, un couple parfait ?

Dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours, Nagui a récemment fait une grosse déclaration d’amour à sa femme, Mélanie Page. Une façon de montrer que son amour est toujours présent, et ça même 20 ans après leur rencontre :”Je sais que le terme peut paraître bizarre, mais c’est la formule que j’ai trouvé pour parler d’elle. En plus d’être la femme de ma vie, la mère de mes enfants, c’est vraiment mon meilleur pote“, détaillait-il tout d’abord. Il va plus loin ensuite en expliquant qu’il ne pouvait pas se passer d’elle : “Elle aime le foot, le rock, la pop, le spectacle… Elle m’a ouvert à d’autres formes d’art (…) Je ne pourrais pas me passer d’elle“.

Parents de trois enfants, Roxane, née en 2004, Annabel, née en 2008, et Adrien, né en 2012, Melanie Page et Nagui semble être le couple parfait. D’ailleurs, le présentateur s’est exprimé sur le sujet : “Je n’ai pas la solution pour le parfait amour. Mais nous, on a besoin de se frotter l’un à l’autre, dans tous les sens du terme. Elle est aussi ma maîtresse, et c’est important, très important, que l’on continue à se séduire”. Que c’est beau l’amour.