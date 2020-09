Nagui révèle 4 clichés incroyables, voici le visage de Nina sa fille de 23 ans !

Tous les Français connaissent Nagui. Et de nombreux téléspectateurs ne ratent aucune émission qu’il présente. Que ce soit sur le plateau de N’oubliez pas les paroles ou de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui a le don pour faire rire son audience depuis plusieurs décennies. Pourtant, sa vie privée est méconnue du grand public.

Récemment, sa fille aînée a célébré ses 23 ans. Les internautes ont pu la découvrir car sa maman, Marine Vignes, a publié une photo de sa fille sur son compte Instagram. De son côté, la vedette de télévision alimente également son compte Instagram. 300 000 fans suivent régulièrement sa vie sous les projecteurs. On peut découvrir le présentateur dans les coulisses de ses plateaux télé mais également au micro de France Inter, entouré de ses invités. Par contre, sur sa vie intime, rien ne filtre.

Nagui: Pour vivre heureux, vivons cachés

Sur ce réseau social, Nagui met donc son entourage professionnel en valeur. Nagui serait-il un défenseur du célèbre adage : pour vivre heureux, vivons cachés ? Sur internet en effet, peu d’informations ont filtré sur sa vie de famille. Officiellement, il a vécu une histoire d’amour avec l’animatrice Marine Vignes. Ensemble, ils ont une fille, Nina, qui naît en 1997. Quand leur histoire se termine, en 1999, Nagui met moins d’un an à se remettre en couple. En 2000, il tombe donc amoureux de la comédienne australo-britannique Mélanie Page. C’est l’amour de sa vie. Il fonde une famille nombreuse avec elle. Roxane, Annabel et Adrien sont leurs trois enfants, respectivement nés en 2004, 2008 et 2012.

Ses déclarations d’amour publiques à Mélanie Page

Nagui serait donc un homme rangé et un papa comblé. Il est très discret sur sa vie privée. Cependant, il a déjà fait des déclarations d’amour publique à Mélanie Page. Cette dernière s’est même invitée d’elle-même sur le plateau de N’oubliez pas les paroles. Toujours en contact avec son ex-femme, c’est cette dernière qui permet aujourd’hui d’en savoir plus sur la fille aînée de l’animateur. Marine Vignes partage aujourd’hui sa vie avec Marc-Antoine Colonna. Elle publie souvent des photos d’elle en famille. Sur son compte Instagram, ses followers ont notamment pu la suivre en vacances cet été. Elle profitait du soleil à Ibiza avec son compagnon, sa fille Nina et sa deuxième fille Tess.

Elle ressemble comme deux gouttes d’eau à son papa !

La photo date du 22 août dernier. Aux anges avec ses filles et son compagnon, Marine Vignes lève les yeux au ciel. Mais ce n’est pas ce qu’on retenu les internautes. Ces derniers se sont exclamés lorsqu’ils ont découvert la ressemblance de Nina avec son papa Nagui. Enfin jusqu’ici rien d’anormal. Les chiens ne font pas des chats !