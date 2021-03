Nagui: Scandale! Fabien dévoile un lourd secret sur l’animateur, il était « complètement saoul »

Nagui a toujours été considéré comme un bon vivant. Que ce soit sur le plateau de Tout le Monde Veut Prendre Sa Place ou N’oubliez Pas Les Paroles, l’animateur ne manque pas une occasion pour mettre l’ambiance. Les téléspectateurs apprécient d’ailleurs ses émissions grâce à son attitude et ses petites blagues. Entre anecdotes inédites et inspiration parfois originale, le compagnon de Mélanie Page se fait souvent taquiner par les membres de son équipe. D’autant plus que ces derniers le connaissent comme personne ! Et chacune de leurs petites blagues marquent les téléspectateurs.

Le 15 mars dernier, Nagui est de nouveau sur le plateau de N’oubliez Pas Les Paroles ! Une occasion pour ce dernier de faire parler ses candidats mais aussi de passer du bon temps avec ses collègues. Et cette fois, le roi des taquineries s’est fait prendre à son propre jeu ! En effet, Magali Ripoll et Fabien Haimovici ont décidés de révéler l’un des secrets les plus inavouables de l’animateur ! Quelle est donc cette habitude qu’il pourrait bien vouloir garder pour lui ? L’équipe de LDPeople vous livre les détails dans les prochaines lignes !

Une émission où l’ambiance règne !

S’il y a bien une chose que l’on apprécie chez Nagui, c’est son sens de l’humour ! L’animateur a toujours su mettre ses invités à leur aise tout comme son équipe. Que ce soit en leur posant des questions sur des anecdotes qu’ils auraient envies de raconter ou racontant des petites blagues, l’ambiance est toujours au rendez-vous. De quoi appâter les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre les rendez-vous musicaux de l’équipe. En effet, c’est la preuve que leur stratégie est au beau fixe. Et il est sûr qu’ils ne comptent pas se défaire de cette habitude qu’ils ont si bien rôdés depuis le temps !

D’autant plus que c’est toujours un travail d’équipe que ces derniers mettent en avant. Et même si les taquineries font légions, ils ne sont jamais méchants. L’occasion pour les téléspectateurs d’en apprendre un peu plus sur Nagui et son équipe qui fait partie des célébrités du PAF. Alors c’est avec plaisir que l’on découvre ce petit débat entre eux le 15 mars dernier ! D’autant plus que Fabien et Marie ont décidés de chambrer l’animateur comme jamais !

Le débat est lancé !

S’il est connu comme très taquin, il arrive que Nagui soit plus sérieux dans ses propos. Il profite d’ailleurs toujours de ses émissions pour faire passer des messages inédits à ses téléspectateurs. Le présentateur parle généralement de la lutte pour la protection des animaux. Etant un défenseur chevronné de cette cause, il n’hésite pas à user de son programme pour faire part de ses souhaits aux téléspectateurs. Mais pour ce débat du lundi dernier, c’est sur un sujet moins délicat que l’équipe s’est lancé ! En effet, le but est de rester le plus léger possible pour rester dans cette ambiance de joie instauré par le compagnon de Melanie Page.

C’est donc sur la thématique sportive que Nagui et Fabien ont débattus pour cette occasion. Tous deux se sont demandé si la pétanque et le golf doivent réellement être considéré comme des sports. Une question qui a mené à dévoiler les expériences de chacun. Et pour le présentateur de N’oubliez pas Les paroles comme son acolytes, ce ne sont pas les anecdotes sur le sujet qui manquent ! De quoi faire diverger les idées même si ces deux finissent généralement par se mettre d’accord. En attendant, les téléspectateurs seront contents de découvrir ce secret inédit concernant le compagnon de Mélanie Page !

Nagui chambré par Fabien !

Face à ce petit débat, Nagui n’hésite pas à donner son avis. Ce dernier estime donc que la pétanque est réellement un sport. La preuve : il « transpire chaque fois qu’il en joue » ! Un constat qui a fait rire l’assemblée. Mais pas que ! Pour Fabien, c’est l’occasion idéale pour taquiner le présentateur de N’oubliez pas les paroles. Ce dernier déclare alors que c’est bien normal si le compagnon de Mélanie Page transpire de cette manière.

« Tu joues au soleil…complètement soul ! » dévoile toutefois le choriste de Nagui ! Une petite anecdote qui ne manque pas de choquer les téléspectateurs. L’animateur de N’oubliez pas les paroles de son côté, n’a pas pris le temps de démentir les faits ! Il déclare d’ailleurs que « C’est vrai en plus ! ». Une petite chamaillerie bon enfant que les adeptes de l’émission auront sûrement appréciés !