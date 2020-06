Nagui Scoop: Il évoque sa relation avec Iris Mittenaere, et dévoile tout ce qu’il c’est passé !

Ce samedi 27 Juin, Nagui et l’ex Miss Valérie Bègue invite les téléspectateurs à suivre une émission inédite. Ce samedi soir, le binome très glamour présentera le Pop Show, un jeu où plusieurs stars seront en lice sur cet évènement durant lequel la Miss France 2008 et l’animateur phare devraient enflammer le plateau de France 2

Nagui et ses liens avec des Miss

« A chaque fois, il m’en apprend énormément. Il est un grand professionnel, aussi exigeant envers lui-même qu’avec les collaborateurs. Pour moi, il a été un véritable mentor, il m’a coachée, accompagnée. Il est vraiment bienveillant et à l’écoute pour soutenir les autres et les accompagner pour devenir autonome et je ne suis pas la première à qui il a donné sa chance à la télévision. Il fait preuve de générosité sur un plateau de télévision, il encourage vraiment » explique la reine de beauté Valerie Begue à l’occasion d’un entretien accordé au magazine Télé Câble Sat.

Nagui et Valérie Bègue : une grande amitié

La relation entre Valérie Bègue et Nagui a pris un virage important en 2008, quand Nagui a appris à davantage la connaître en profondeur. Ce fut le point de départ d’une jolie relation amicale. « Elle fait partie de notre famille, nous partageons des moments en vacances, nos bambins se connaissent » indique Nagui.

Valérie Bègue est aussi très amie avec Mélanie Page, la femme de Nagui. Mais elle n’est pas la seule Miss France affichant des familiarités avec le présentateur vedette de France 2. Ce dernier l’a indiqué quand un des candidats de l’émission Tout le monde veut prendre sa place ait mal prononcé le nom de famille d’Iris Mittenaere où Nagui tout de suite rebondi : « J’ai eu des échanges avec des Miss, elles m’ont dit ‘non on dit MittenAere ».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nagui (@naguiiiiiii) el 9 Jun, 2020 a las 12:10 PDT

Le candidat était fort surpris, ce qui a amené Nagui a expliqué qu’il se sont connus « dans une émission de télévision. Tout était filmé. Ma femme était au courant, vous ne me mettrez pas du tout dans une position inconfortable ! ». Avec cette phrase à double sens, Nagui a dû avoir des sueurs froides mais ça a du faire rire un grand nombre de téléspectateurs. Le concours de Miss France a lieu, chaque année, au mois de décembre. Il couronne une jeune femme qui sera l’ambassadrice de la beauté et de l’élégance à la française. Ce concours de beauté est suivi par des millions de Français. Les Miss pendant une année vont ensuite sillonné le pays et multiplier les événements.

Un vétéran de la télé

A 58 ans, Nagui fait partie des dinosaures du PAF. Il dispose d’une longue carrière à la télévision avec des émissions qui cartonnent très souvent. Avec sa bonne humeur et ses blagues, il séduit un public large. Il y a par exemple Taratata, une émission musicale souvent très réussie. L’émission « N’oubliez pas les paroles », sous forme de karaoke fonctionne bien aussi.