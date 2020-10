Nagui se fait dézinguer violemment par une célèbre chanteuse française, très énervée de n’avoir jamais été invitée dans Taratata

Nicoletta, la célèbre chanteuse tacle Nagui et son émission Taratata : “ C’est toujours les mêmes ! “. Depuis maintenant plusieurs décennies, Nagui est omniprésent à la télévision. Sur France 2, il est même devenu l’animateur phare. À la tête de trois émissions sur la deuxième chaîne française, le mari de Mélanie Page est aujourd’hui incontournable. Le 25 septembre dernier, il était de retour avec son programme musical Taratata diffusé une fois par mois, en deuxième partie soirée. Mais une artiste très célèbre lui a fait quelques critiques à ce sujet.

Dans une interview accordée au micro de RTL, Nicoletta était interrogée sur les émissions musicales actuelles à la télévision. Et le constat est bien triste pour elle. Plus particulièrement, sur celles qui accueillent encore des chanteurs. Selon Nicoletta, il n’y a plus vraiment d’espace pour que les artistes puissent se produire en direct à la télévision. Si par le passé, les émissions de variétés étaient très nombreuses, aujourd’hui Nicoletta regrette cette époque. Interrogée par Éric Dussart et Jade en direct à la radio, l’interprète de Mamy Blue n’a pas hésité à donner son avis. Et les choix de Nagui ont été vivement critiqués.

Nagui

Le célèbre présentateur, animateur et producteur a d’ailleurs récemment été l’objet de plusieurs attaques. Notamment de la part de Bruno Masure. Le journaliste a en effet fait une sortie remarquée sur les réseaux sociaux. Il s’en est pris à l’animateur de La bande originale sur France Inter. Visiblement, Bruno Masure n’est pas un fan du mari de Mélanie Page. ” C’est vrai que Nagui est de plus en plus lassant en jugeant ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui mangent de la viande… C’est le père moral du PAF “ a déclaré l’ancien présentateur du journal télévisé. “ J’adore la radio, mais j’ai de plus en plus de mal avec la bande originale (l’émission présentée par Nagui sur France Inter chaque jour, ndlr). Si tous les chroniqueurs sont drôles et impertinents, le tandem Nagui/Leïla Kaddour nous a assené des leçons de morale, pataugeant dans la bien-pensance et le politiquement correct. On se croirait au catéchisme “ a martelé l’homme de télévision. Tous les jours à 11 h 00 à 12 h 30, Nagui et ses chroniqueurs décortiquent l’actualité et reçoivent un invité “ fil rouge “. Mais Bruno Masure ne semble pas fan du ton de cette émission. Et surtout, l’attitude de Nagui serait pour lui devenue insupportable. Décidément, ce n’était pas la semaine du présentateur de Tout le monde veut prendre sa place et de N’oubliez pas les paroles.

Et quelques jours plus tard, l’animateur de 58 ans devait faire face aux critiques de Nicoletta. Pour elle, ce sont toujours les mêmes invités qui sont présents sur le plateau de Taratata. Elle déplore n’avoir jamais été invitée dans le célèbre programme. ” La seule fois où je devais y aller, c’était pour chanter avec Joey Starr et malheureusement, on n’a pas pu le faire parce que Joey tournait un film. Bon… c’est pas grave ! “ a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre ” Jamais, on ne m’a invitée. Je ne suis pas pour eux, le style de Taratata. C’est toujours les mêmes ! Vous n’avez qu’à regarder ! » a-t-elle surenchéri. Mais Nicoletta reconnaît néanmoins certaines qualités au programme. Elle avoue d’ailleurs le suivre régulièrement. Et elle apprécie qu’il y ait de beaux moments musicaux. Grâce notamment à la qualité des musiciens et de certains duos improvisés. Mais pour Nicoletta, il ne serait plus question d’accepter une nouvelle invitation. Son envie lui serait passée. Elle se déclare “ blasée “!

Lors de cet entretien, l’artiste ne s’est pas privée pour égratigner un autre programme. Elle s’était intéressée au cas de 300 chœurs sur France 3. Mais le programme n’a pas non plus grâce à ses yeux. “ Il reste quelques trucs phares comme les 300 choristes bon… C’est toujours pareil, quoi, tu arrives, tu chantes ton vieux tube, on te rajoute des cœurs “ a-t-elle déclaré dans On refait la télé sur RTL. ” Ça ne m’intéresse pas (…). Je veux m’occuper du public que je me suis fait en 52 ans de travail et de rencontres, je ne suis pas là pour être un amuseur public “.

Si Nagui n’a pas réagi aux propos de Nicoletta, il s’est déjà expliqué à de nombreuses reprises sur ses choix dans la célèbre émission musicale. Il lui arrive régulièrement d’inviter des artistes qui ont connu le succès. En 2019, il avait d’ailleurs accordé une interview à ce sujet. Interrogé par Ouest-France en septembre de l’année dernière, il abordait ce sujet ” Je dois m’appuyer sur les fondamentaux de cette émission pour ne pas décevoir les téléspectateurs. Mais je dois aussi les surprendre avec la programmation de nouveaux talents ” avait-il expliqué aux journalistes du quotidien. Sans bien évidemment faire le parallèle avec Nicoletta, Nagui explique également qu’il y a des gens qu’il ne souhaite plus recevoir dans l’émission. ” Certains ont effectivement fait Taratata, mais ne le feront plus. Pour des raisons humaines, uniquement. Quand on découvre qu’une personne joue la sympathie, l’empathie, le partage et qu’en réalité en coulisse elle est odieuse, soit on dit la vérité – mais qui sommes-nous pour dire : untel est gentil, untel et méchant -, soit on ment en l’accueillant à nouveau en disant ‘ il est formidable ‘. Ou alors on évite de mentir, et on ne l’accueille plus “.

Alors que l’émission était diffusée chaque semaine il y a plusieurs années, Taratata avait d’ailleurs bien failli disparaître. Finalement, à force d’insister, Nagui a pu replacer son programme à l’antenne. Mais désormais, l’émission n’est plus présente que quelques fois par an. Le 25 septembre dernier, l’animateur avait donc eu la chance de recevoir notamment Thomas Dutronc et Grand Corps Malade pour la plus grande satifaction des téléspectateurs. Asaf Avidan faisait également partie du casting pour un duo étonnant avec MC Solaar. Jane Birkin, Suzane et Lou Doillon avaient aussi fait partie du plateau pour ce retour à l’antenne de Taratata. Dans ce 100 % live, Nagui avait réussi à réunir 1,96 millions de téléspectateurs, soit 11,1 % du public. Il s’agit d’un score tout à fait honorable pour un programme diffusé à 23 h 00.

Malgré les critiques de Nicoletta, le programme semble toujours plaire au public. Mais il est vraisemblablement trop tard pour qu’un jour, on retrouve la chanteuse dans Taratata. Car même si Nagui l’appelait, il n’est pas sûr que Nicoletta accepterait.