Nagui se paye la tête d’un participant du jour suite à une erreur à Dix mille euros !

Habitué à créer l’événement par ses plaisanteries sur les plateaux de ses émissions, Nagui avait décidé de s’en prendre à la participante du plus grand Karaoké de France en lui rappelant, à de nombreuses reprises l’échec, qu’elle venait de connaître. Pour les rares personnes qui ne connaissent pas les règles du jeu que présente Nagui depuis de nombreuses années, le principe est on ne peut plus simple. Le ou la candidate doit faire un choix entre plusieurs sujets qui se rapportent à une chanson célèbre, une fois qu’ils ont validé ce choix commence réellement l’épreuve.

Un titre est joué par les musiciens et les participants doivent chanter les paroles qui s’affichent au fur et à mesure de la chanson. À un certain moment, le texte disparaît et ils doivent restituer les paroles exactes au mot et à la virgule près. Aucune approximation n’est tolérée. Plus le jeu avance et plus les difficultés augmentent avec un nombre de mots de plus en plus importants à découvrir pour espérer gagner une somme allant jusqu’à 20 000 euros. Un concept qui a valu à de grands gagnants de repartir avec des gains très importants en enchaînant victoires sur victoires.

Mais la candidate du jour a commis une toute petite erreur et allait le payer très cher… Alors que la malchanceuse participante avait vraisemblablement du mal à s’en remettre, le présentateur de » N’oubliez pas les paroles » avait décidé de jouer avec les nerfs de Laurence en enfonçant le clou encore un peu plus. La nouvelle maestro du jeu musical « N’oubliez pas les paroles » se rappellera sûrement longtemps de cette erreur qui lui a fait perdre une grosse somme d’argent.

Laurence a en effet chuté ce mardi 23 juin sur un mot seulement qui lui a fait perdre 10 000 €. Alors qu’elle devait retrouver les paroles d’une chanson de Véronique Sanson « Vancouver » qu’elle était persuadée d’ailleurs de connaître par cœur, elle était sur le point d’empocher le jackpot en bloquant les paroles selon la célèbre formule du jeu de France 2.

« Ça, je les connais bien, les filles qui volent auprès des musiciens » chante alors la candidate sûre de son fait et convaincue de son succès. Sauf que les paroles exactes étaient » les filles volent autour des musiciens « , et non pas, » auprès des musiciens « . Une minuscule erreur, mais une cruelle désillusion qui a fait perdre à Laurence une somme très importante. Mais si la défaite était déjà bien triste, Nagui avait décidé de gentiment se moquer de la malheureuse candidate en revenant sur son erreur » Bienvenue Laurence ! Une victoire à un mot près ! Je ne remue pas le couteau dans la plaie… ».

» Non, il ne vaut mieux pas » répond alors la chanteuse d’un soir, avec un sourire en coin qui montrait quand même toute sa désillusion et sa tristesse.

Mais loin de s’arrêter là, Nagui en rajoute une couche » Hier était un autre jour, aujourd’hui est un nouveau jour, on passe à autre chose. Mais à un mot près, et s’était 10 000 €. Mais n’en parlons plus, passons autre chose. Ce n’est pas la différence qu’il y a entre » autour » et » auprès » qui va poser un problème, on est d’accord… »

Visiblement encore très déçue Laurence répondait simplement à l’animateur « Je vais essayer d’oublier » comme en essayant de forcer de se convaincre que ce n’était pas grave. « Mais oui ! Oublions, oublions. Et puis ça sert à quoi de remuer le passé de se dire à un mot près, je pourrais avoir 10 000 € ? Franchement, passons à autre chose, n’en parlons plus ! Pourtant, vous la connaissez cette chanson de Véronique Sanson, hein, chuter sur une chanson qu’on connaît. Moi, j’aurais tellement la haine que je ne voudrais même pas qu’on en parle » continue Nagui toujours aussi moqueur.

» N’en parlons plus, passons à autre chose. On n’oubliera juste pas que c’est autour des musiciens que les filles volent. N’en parlons plus ! « , pour finalement arrêter de taquiner la candidate qui venait de perdre 10 000 €. Une insistance qui aurait pu finir par lasser Laurence, mais qui finalement, avait l’air de prendre les choses avec philosophie et de tout faire pour effacer de sa mémoire son échec, mais aussi les paroles de Nagui. Un échec que Laurence devra néanmoins oublier, même s’il est possible que la chanson de Véronique Samson lui rappellera un bien mauvais souvenir lorsqu’elle entendra l’interprète de » Besoin de personne » en radio la prochaine fois.

Un petit moment qui a bien amusé les téléspectateurs tout heureux de retrouver l’un des présentateurs préférés des Français en pleine forme après la reprise des émissions. Un retour aux affaires courantes après de longues semaines d’abstinence télévisuelle pour Nagui qui était très impatient de revenir sur les plateaux de France Télévision.

Même si le confinement lui a permis de se rapprocher de ses quatre enfants et de passer plus de temps avec eux, l’animateur avait hâte de reprendre le boulot, Même s’il devait se séparer de sa tribu et de son épouse Mélanie Page pour reprendre le chemin des studios, Nagui trépignait d’impatience. Bien que durant cette période de veille, il n’assure plus les enregistrements de ses programmes, l’homme de télé a été loin de rester inactif puisqu’il gérait à distance sa boîte de production et assurait également son émission de radio quotidienne » La Bande originale » sur France Inter.

Aujourd’hui, tout est revenu à la normale et depuis son retour, il cartonne tous les jours. Que ce soit le midi avec » Tout le monde veut prendre sa place » et le soir avec » N’oubliez pas les paroles « , Nagui est toujours au top des audiences. L’animateur et producteur est d’ailleurs toujours dans le trio de tête des vedettes de la télévision préférées des Français avec à ses côtés dans ce tiercé gagnant, Jean-Luc Reichmann et Jean-Pierre Pernaut qui tout deux officient sut TF1. Mais si Nagui a également des détracteurs qui trouvent que parfois, il va trop loin avec les candidats ou avec les spectateurs dont il se moque régulièrement, ces derniers eux n’ont pas l’air choqué sachant que c’est simplement fait pour la vanne !!!