Nagui s’en prend au physique d’un acteur français très populaire, le public a aussitôt réagit !!!

Ce mercredi 23 décembre, France 2 proposait une émission “N’oubliez pas les paroles” spéciale “Enfants”. Mais même face à de très jeunes candidats, l’animateur n’a pas pu s’empêcher de faire de très mauvaises blagues. Il s’est carrément moqué du physique d’un acteur français et de ses oreilles décollées !

Ce mercredi 23 décembre 2020, Nagui recevait sur le plateau de “N’oubliez pas les paroles” des candidats âgés de 9 à 13 ans. Dans la rédaction de LDpeople, on a craqué pour ce programme spécial enfants ! Au cours de l’émission, les chanteurs en herbe devaient s’affronter dans quatre duels pour récolter le plus de points. A la clé, ils pouvaient décrocher cinq cadeaux.

View this post on Instagram A post shared by Nagui (@naguiiiiiii)

Nagui a notamment accueilli le petit Julian, 10 ans. Le jeune garçon a expliqué se passionner pour la danse, le chant, mais également le cinéma. “À chaque fois qu’il y a un nouveau film qui sort au cinéma, je demande à ma maman si on peut y aller. Je réclame, j’arrête pas, je la supplie” a-t-il ainsi révélé.

Il rattrappe de justesse sa blague de mauvaise goût

En discutant un peu plus avec lui, Nagui s’est vite rendu compte que Julian avait déjà rencontré Dany Boon lors d’un casting. Ni une ni deux, le mari de Mélanie Page a sauté sur l’occasion pour faire une blague. “Tu as rencontré le vrai Dany Boon avec les oreilles et tout” a-t-il lâché. Conscient qu’il était peut-être allé trop loin, il s’est ensuite moqué de son propre physique : “Tu pourras dire que tu m’as vu moi avec mon nez comme ça lui avec ses oreilles tu commences à avoir un Monsieur Patate” a-t-il alors enchaîné. Cette deuxième blague a ainsi provoqué le rire du public.

Le lien étonnant entre Nagui et une jeune candidate !

Au cours de la même émission, Nagui a reçu une petite fille prénommée Evangéline. Nagui connaissait son grand-père qui exerçait un métier d’artiste. « Evangéline, je voudrais que tu me parles de ton grand-père parce que je le connais »,lui a donc demandé l’animateur. « En fait, ma maman m’a dit qu’il était chanteur à Taratata », a ainsi enchaîné l’élève de CE2.

View this post on Instagram A post shared by Nagui (@naguiiiiiii)

Connu dans le métier, le grand-père d’Evangéline s’appelait Michel Pascal. Il avait notamment participé à de grandes comédies musicales comme Starmania, Les Misérables ou encore Notre-Dame de Paris. Il avait également fait un duo avec Nicole Croisille dans la chanson L’amour par correspondance. Nagui a ensuite lancé un extrait de Taratata dans lequel Michel Pascal chante aux côtés de Florent Pagny le tube J’aurais voulu être un artiste avec Florent Pagny. « Ben voilà, c’est lui ton grand-père qui, tout là-haut, va te protéger et regarder, a réagi Nagui. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons trouvé ce passage très émouvant. “Ça vous fait un point en commun, il a chanté dans une émission à côté de moi et tu vas chanter, à ton tour, à côté de moi.”