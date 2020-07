Nagui: ses aventures olé olé au fond d’une voiture, c’est plutôt HOT !

Sur le plateau de « Tout le monde veut prendre sa place » que Nagui anime maintenant depuis 14 ans, le présentateur de 58 ans ne se gêne absolument pas pour raconter des souvenirs personnels délicats que d’autres préfèreraient garder secrets. Retour sur une anecdote qui a fait mourir de rire un candidat.

Mercredi 15 juillet, les nouveaux candidats de l’émission « Tout le monde veut prendre sa place » ont eu droit à de nouvelles plaisanteries corsées de l’animateur. En effet, tout commence avec Roger, un candidat qui est maître d’école dans la vie, et qui explique qu’il a sillonné les routes avec l’un des modèles mythiques de Citroën, la 2CV ou “deux chevaux” : « Je regrette la Deuche« , s’est-il exclamé. Il n’en fallait pas plus pour Nagui qui aime toujours raconter les anecdotes les plus croustillantes de sa vie. Nagui se remémore ainsi sa propre jeunesse et raconte qu’à l’époque, il roulait lui aussi avec ce modèle de voiture : « C’est vrai qu’il y avait des suspensions assez souples on va dire… Moi j’ai eu une Deuche, et quand je prenais trop vite un virage sur le côté, la roue sortait ! C’est particulier quand même “. Il enchaîne : « On pouvait passer par le coffre arrière pour entrer dans la voiture. On l’a tous fait ! On a fait des trucs dans les Deudeuches… »

Nagui qui adore provoquer les candidats et les pousser dans leurs retranchements s’adresse alors à l’un d’eux avec défi : « Vous je sais pas, mais moi oui ! Les suspensions permettaient beaucoup de choses ». Le candidat, Olivier, ne se laisse pas démonter pour autant et répond : « Moi, c’était des trucs avouables ». Nagui, voyant qu’il n’a pas réussi à lui clouer le bec pour avoir le dernier mot, répond alors : « Ah mais moi aussi, c’était très naturel ce que je faisais… Non mais alors ! »

Et ce n’est pas fini. Au cas où un téléspectateur perdu n’aurait pas compris, Nagui enfonce le clou : « Vous oubliez quand même l’essentiel dans votre vie : vous avez été majorette ! Je pensais que vous en parleriez tout seul mais je suis obligé de vous amener sur le sujet […] J’en ai rencontré des majorettes. J’en ai même… dans la 2CV… enfin bon ! ». Même si son humour n’est pas toujours des plus fins, il aura au moins eu le mérite de plier en quatre le candidat, qui ne pouvait plus s’arrêter de rire.

C’est la femme de Nagui qui va être contente d’apprendre les frasques de son mari quand il était jeune ! Enfin, elle ne devrait pas être si surprise que ça. La comédienne d’origine australo-britannique Mélanie Page avec qui il file le parfait amour, partage sa vie depuis près de 20 ans et l’animateur lui a passé la bague au doigt dix ans plus tard.

