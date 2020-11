Nagui souffrant, absent de France Inter: Ses fans super inquiets après la publication de cette photo !

Nagui a diffusé le 31 octobre dernier, un cliché sur lequel on peut le voir en compagnie de son amoureuse, l’actrice Mélanie Page, costumé à l’occasion d’Halloween. Ses abonnés sur les réseaux sociaux été heureux que l’animateur partage quelques moments de son intimité, en repos après « un gros rhume ».

Nagui récupère ! L’animateur phare de l’émission « N’oubliez pas les paroles » sur France 2 mais également du programme « Tout le monde veut prendre sa place » est très populaire. Ce vrai stakhanoviste anime aussi l’émission musicale culte : Taratata. Par ailleurs, Nagui officie aussi à la radio, sur l’antenne de France Inter. Il est le présentateur de l’émission « La bande originale ». Mais le 12 octobre dernier, les fidèles auditeurs de la station ont été étonnés de voir qu’il était absent.

Nagui est souffrant

L’une de ses proches, Leila Kaddour-Boudadi, a assuré la suppléance. « On a l’habitude de vous dire la vérité dans cette émission, Nagui n’est pas là aujourd’hui car il avait un gros rhume » avait indiqué la célèbre journaliste. Et si durant plusieurs jours le journaliste a annoncé un retour rapide de Nagui sur les ondes, les auditeurs n’ont plus eu d’informations depuis, parce que l’émission était en best of ces derniers temps à cause des vacances de la Toussaint.

Voir cette publication sur Instagram Happy #halloween 👹🎉💥#restezprudents #pastropdebonbons 😜 Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii) le 31 Oct. 2020 à 12 :58 PDT

Nagui célèbre Halloween avec Mélanie Page

Nagui était bien présent sur les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram il diffuse souvent des clichés de tournage, comme ces derniers temps où il a mis de nombreuses photos durant les Masters de l’émission phare « N’oubliez pas les paroles », diffusée en ce moment. Et ce samedi 31 octobre, le présentateur a posté un cliché pour fêter Halloween aux côtés de sa femme adorée : Mélanie Page. Les deux portaient un costume. On pouvait y lire en dessous un message : « Happy #halloween 👹🎉💥#restezprudents #pastropdebonbons 😜 ».

Les fans demandent des nouvelles

Les abonnés ont aimé ce post mais étaient inquiets en voulant avoir des nouvelles de la santé de l’animateur. « Comment vous portez-vous ? Vous nous manquez à la radio même si vos remplaçants sont bien ! Attention à vous ! », a noté un fan. « Comment va la santé ? J’ai entendu dire que vous aviez des problèmes ! J’espère que ce n’est pas trop gènant ? “, a indiqué une afficionados. Sans aucun doute que les auditeurs de la station France inter ont été là le 2 novembre pour cette reprise avec un animateur en pleine forme. Sans doute que Nagui entretient son corps et possède une hygiène de vie assez stricte pour pouvoir enchaîner les multiples rendez-vous qu’il anime. Sur les réseaux sociaux, compte aussi un grand nombre d’abonnés. Avec son humour ravageur, il séduit des milliers d’abonnés. Depuis de nombreuses années, Nagui est un pilier de France Télévision. C’est aussi un animateur très populaire, dont le style plait aux Français.