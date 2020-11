Nagui sous le choc! Il dévoile son affreuse arrestation par les policiers "Sale bougnoule"... à Cannes !

Lors d’un entretien avec Michel Cymes en décembre 2019, Nagui est revenu sur un contrôle de police pour le moins perturbant. Sur le plateau de Ça ne sortira pas d’ici, l’animateur de France 2 fait des révélations. Il affirme avoir été l’objet de propos racistes.

Nagui a vécu une véritable humiliation à l’âge de seize ans

Nagui maltraité par des policiers cannois

Devenu un animateur célèbre, Nagui a pourtant connu des périodes difficiles. Notamment à son adolescence, période durant laquelle ses origines ont parfois été un problème. Originaire d’Égypte, il arrive en France à l’âge de quatre ans. Et ses parents décident de s’installer dans le sud de la France. Après de brillantes études, le monde des médias l’attire. À la fois, homme de télé, animateur radio et producteur, Nagui est un touche-à-tout. De plus, tout ce qu’il entreprend, connaît un beau succès. Aujourd’hui marié et père de plusieurs enfants, le présentateur de France Télévisions semble à un homme épanoui. Et malgré ses douleurs de jeunesse, il a réussi à avancer dans la vie.

À la tête de deux émissions phares, il est aujourd’hui l’un des animateurs préférés des Français. Au fil des années, son succès ne s’est jamais démenti. Aussi, grâce à son métier, il a noué de belles amitiés. Comme avec Michel Cymes qui l’a interrogé ce jour-là. En effet, les deux hommes sont devenus très proches. Très complices, les deux amis aiment aussi se chambrer. D’ailleurs, il existe aussi une rivalité entre eux. En effet, ils se disputent la place de présentateurs numéro un dans le cœur des téléspectateurs. Toujours prêt à la plaisanterie, ils aiment se taquiner. Mais en réalité, ils sont de vrais potes. Sur le plateau de son émission, Michel Cymes a donc réussi à faire parler son ami. Et grâce à cette proximité, Nagui s’est laissé aller à une confidence très douloureuse.

IL traité de ” Sale bougnoule “

Tout se passe à Cannes. Le jeune Nagui n’a que 16 ans. Et comme à son habitude, il se promène dans les rues de la cité des Alpes-Maritimes. Loin de se douter des événements qui allaient suivre. Pourtant, ce contrôle de police va le marquer à jamais. Aujourd’hui, il se souvient de cette rencontre qui s’est très mal passée. Bien des années plus tard. L’animateur se remémore même le visage de ce policier indélicat. ” Il prend un carnet, il note mon adresse, il me rend mes papiers et là il me regarde et me dit : ‘ Maintenant je sais où tu habites sale bougnoule ‘. Au moment où je vous le raconte, j’ai encore son visage en tête “.

Si le temps est passé, le présentateur ne peut effacer ces paroles de sa mémoire. Car elles le marquent encore aujourd’hui. Pourtant, Nagui ne fait pas d’amalgame. Hélas, il existe des gens racistes dans tous les corps de métier. Mais bien heureusement, il ne faut jamais faire des généralités. En confiant cette anecdote à Michel Cymes, Nagui se souvient des événements. Mais aucune de ces paroles n’a pu l’empêcher de devenir un homme libre et heureux !