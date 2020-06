Nagui « sous le choc » suite au défi d’une participante en retraite !

Dans Tout le monde veut prendre sa place, ce samedi 27 juin, Nagui est stupéfait par l’annonce d’une des candidates, qui lui révèle le défi qu’elle se lançait pour occuper sa retraite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a fortement surpris Nagui !

Alors que le présentateur accueille les challengers un par un, il les interroge brièvement sur leur vie privée. Une séquence qui est devenue une véritable tradition dans le jeu présenté depuis de nombreuses années par Nagui sur France 2 et qui a pour but, que les candidats qui vont tenter de déloger le champion de son fauteuil, puissent se présenter en quelques instants et raconter une anecdote sur leur vie privée qui ne manque jamais de faire réagir les téléspectateurs.

Marie-Christine révèle qu’elle s’était lancé un défi de taille puisqu’elle souhaitait reprendre ses études, alors que dans quelques jours, elle pourrait enfin profiter de la retraite. » Je voudrais préparer une licence d’histoire « explique-t-elle devant Nagui qui visiblement a du mal à comprendre ce choix si particulier. « Mais qu’est-ce qu’il vous prend, au lieu du farniente, soleil, tranquillou … Tout ça ... Vous voulez reprendre les études ? » s’étonne l’animateur. » Mais non, dans quelques jours, je suis à la retraite, donc je vais pouvoir rester là sans rien faire ! J’adore l’histoire la période du 10ème au 19e siècle, mais bon, si je fais la licence, il faudrait que j’étudie un peu tout ! (…) Le défi, c’est de savoir si à mon âge, je serais encore capable de faire une licence ! « .

Mais pour l’animateur, cela semble tout à fait invraisemblable, tant pour lui il paraît inimaginable de se remettre à étudier à son âge « Moi personnellement, la réponse est non ! Mais quand vous voyez comment les étudiants bossent, quand vous voyez les heures, moi, je me souviens des nuits blanches passées à potasser, à bûcher, à réviser. Je pense que physiquement, je n’aurais pas la force d’être aussi bon étudiant que ceux qui ont 18, 20 ans, 25 ans, que sais-je » assure-t-il. « Oui, mais on n’a peut-être pas la même impression qu’eux « assure Marie-Christine.

Mais le présentateur de » Tout le monde veut prendre sa place « ne semble en aucun cas convaincu par ces arguments et pour lui, ce serait totalement impensable, mais néanmoins, il respecte ce choix. » Mais j’admire d’autant plus votre courage d’y aller » conclut-il avant de poursuivre le jeu sous les applaudissements du public clairsemé. L’animateur n’imagine donc pas un jour reprendre des études. Pourtant, il était, paraît-il, assez bon élève avec des brillantes études réalisées en partie à l’université de Nice Sophia-Antipolis à la Faculté de Sciences, et à Paris où il avait entamé les cours préparatoires pour une grande école de commerce.

Mais à l’époque, il commençait déjà à animer des soirées et à faire ses premiers pas en radio, et touché par le virus de la présentation, Nagui avait mis un terme à ses études. Aujourd’hui, l’homme de 59 ans s’éclate chaque jour en présentant ses émissions quotidiennes devant un public très nombreux.

En effet, si les enregistrements ont repris depuis quelques jours après cette longue période d’arrêt des tournages pendant la crise du covid-19, sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, comme d’ailleurs sur tous les autres plateaux des émissions des chaînes françaises, c’est en petit nombre que le public peut accéder aux studios.

Mesures de distanciation obligée, les spectateurs sont séparés par une distance réglementaire qui empêche d’accueillir l’entièreté du public comme d’habitude. Les candidats eux-mêmes, sont également soumis à quelques gestes barrières, puisque a été installé un panneau en plexiglas devant chaque pupitre, afin d’éviter tout contact avec l’animateur qui se présente devant eux. Mais ce ne sont pas ses mesures extraordinaires qui empêchent Tout le monde veut prendre sa place de se dérouler dans d’excellentes conditions, et à Nagui de continuer à faire son show qui régale les téléspectateurs quotidiennement.

Après de longues semaines d’interruption suite à la pandémie, le papa de quatre enfants avait hâte de reprendre le boulot, Même s’il devait se séparer de sa tribu et de son épouse Mélanie Page pour reprendre le chemin des studios, Nagui trépignait d’impatience. Bien que durant cette période de veille, il n’assurait plus les enregistrements de ses programmes, l’homme de télé a été loin de rester inactif puisqu’il gérait à distance sa boîte de production et assurait également son émission de radio quotidienne La Bande originale sur France Inter.

Aujourd’hui, tout est revenu à la normale et depuis son retour, il cartonne tous les jours. Que ce soit le midi avec Tout le monde veut prendre sa place et le soir avec N’oubliez pas les paroles, Nagui est toujours au top des audiences. L’animateur et producteur est d’ailleurs toujours dans le trio de tête des vedettes de la télé préférée des Français avec à ses côtés dans ce tiercé gagnant, Jean-Luc Reichmann et Jean-Pierre Pernaut qui tout deux officient sur TF1.

Tout le monde veut prendre sa place cartonne aussi bien en France qu’à l’étranger. Si le jeu connaît un énorme succès en France, il existe également aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon et plus près de chez nous, en Espagne et en Angleterre. Le jeu connaît même une version en ligne qui compte un grand nombre d’utilisateurs. Mais c’est donc la France qui compte à ce jour, la plus grande championne de l’histoire du jeu présenté par l’animateur préféré des Français depuis 14 ans.

Un anniversaire qui aura lieu le 03 juillet de cette année et sera probablement fêté comme il se doit par Nagui et ses collaborateurs d’Air Prod, la société qui produit Tout le monde veut prendre sa place et dont le grand patron n’est autre que Nagui, lui-même.

Voilà donc presque 15 ans que Nagui cartonne avec ce jeu sur les antennes de France 2. Si l’émission avait connu des débuts discrets, les audiences sont progressivement montées d’année en année pour aujourd’hui connaître des pics à 3,5 millions de téléspectateurs soit plus de 30 pourcents de part de marché. Score que seul Jean-Luc Reichmann et les 12 coups de midi arrivent à dépasser.