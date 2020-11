Nagui : Super énervé, à bout de nerfs, trop, c’est trop !! Il pousse un énorme coup de gueule contre les haters

Ce jeudi 12 novembre, Nagui présentait un numéro de N’oubliez pas les paroles spécial “Masters 2020”. Mais à cause des attaques qui se sont répandues sur les réseaux sociaux, l’animateur a dû faire une pause pour remettre les pendules à l’heure.

Chacun le sait : Nagui a la langue bien pendue. L’animateur de 58 ans ne s’est jamais empêché de dire ce qu’il pensait à l’écran. Mais le problème des haters qui hantent les réseaux sociaux devient un véritable phénomène de société qui le concerne d’autant plus qu’il est exposé sur la scène médiatique.

A l’occasion des Masters de N’oubliez pas les paroles, le mari de Mélanie Page ne s’est pas laissé intimidé par les internautes en mal de scandale. Ce jeudi 12 novembre, Hervé, 4ème au classement des plus grands maestros, affrontait Jérémy, qui le suivait de près, au 7ème rang.

Nagui finit par craquer de rage

Sous les projecteurs du studio, tout se déroulait sans incident. L’ambiance était même très amicale. Mais Nagui s’est très vite mis en colère en raison de ce qui se tramait sur les réseaux sociaux. Plutôt que de prendre les haters à parti, le présentateur vedette a opté pour une autre stratégie. Il a commencé par se moquer des détracteurs, en inventant leur dialogue. “Et pourquoi il y a Jérémy (est là) alors qu’il est encore en compétition ?‘ Bah il est le 7e ! ‘Oui, mais il n’a pas fini la compétition, pourquoi vous l’avez mis dans les Masters’ ? Comme Jérémy est 7e, il a le droit de participer aux Masters et Jérémy peut évidemment revenir et continuera après les Masters !”, a-t-il imaginé.

Pendant qu’il mimait la conversation Nagui ne s’est pas gêné pour les singer avec des mimics drolatiques. Mais ensuite, l’animateur a fini par craquer : « Tais-toi ! Tais-toi ! », a-t-il lancé aux internautes qui le critiquent derrière leurs écrans.

« Il y a quelqu’un qui a dit un jour : ‘Avant on disait des conneries au bar du coin. On était bourré, on rentrait chez soi, on dormait, le lendemain on oubliait. Maintenant ça reste sur Internet » a-t-il résumé, nostalgique d’un temps bien révolu.

Victime d’usurpation d’identité sur Instagram, il alerte ses abonnés

La veille, mercredi 11 novembre, la star de La Bande originale sur France Inter a posté une vidéo pour mettre en garde contre un autre danger : les faux comptes qui utilisent son identité. Nagui a commencé par rappeler les bases d’Instagram. “Le principe d’Instagram, quand il y a un petit macaron bleu, ça veut dire que c’est un compte officiel”, explique-t-il. Et de poursuivre : “Je vous confirme qu’il n’y a pas d’iPhone et d’argent à gagner, que c’est juste pour le plaisir d’échanger et de communiquer“.

De nombreux avatars se font passer pour lui. Pas de quoi en tout cas ruiner sa journée. “Autre chose : quand des personnes vous disent que ce n’est pas le vrai compte, ce sont des trolls qui n’ont pas de vie. Laissez-les tranquilles.”, a-t-il conclu, non sans ironie !