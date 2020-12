Nagui super intéressé par les clichés “sans vêtements” d’une participante de son émission

Nagui est l’animateur phare de France Télévision. Et c’est en tant qu’animateur du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place (TLMVPSP) qu’il nous intéresse aujourd’hui. En effet, ce dimanche 13 décembre, Nagui a eu l’occasion de récolter des anecdotes savoureuses auprès de ses candidats. Notamment l’une d’elle qui évoque un shooting photo sous les douches après un match de handball. L’animateur a été captivé par le récit de Roselyse de Gargenville et par son histoire de mannequinat par sa tenue. LDPeople vous détaille ce passage croustillant, quitte à alimenter les rumeurs qui circulent sur la Toila quant au penchant de Nagui pour la drague. En effet, les internautes reprochent souvent à l’animateur de jouer les playboys.

Nagui a-t-il encore dérapé ?

Nagui est un animateur qui se veut proche de son public et de ses invités. Sur toutes les émissions qu’il présente et qu’il anime, il trouve le temps de s’intéresser à la vie des candidats et tout son travail consiste à faire passer de délicieux moments à son public. Se faisant, il est parfois taxé d’être un véritable donneur de leçons. Ou encore d’être un tantinet lourd lorsqu’il se tourne devant de très jolies femmes. Mais personne ne peut lui enlever le fait qu’il sache délier les langues et inviter à la confidence. Nagui est friand des anecdotes de ses invités. Il sait que cela les rend plus attachants aux yeux de son public notamment. Mais là c’est une histoire plutôt censée rester dans le domaine du privé que LDPeople va vous raconter dans cet article.

L’une des candidates, venue pour tenter de détrôner le champion de TLMVPSP, a été contrainte par Nagui de s’expliquer sur des photos olé olé. En effet, Roselyse de Gargenville a expliqué avoir eu une brève carrière de mannequin. Sa beauté est sans pareille sur ses photos de mariage comme le souligne l’animateur. Mais il passe rapidement du coq à l’âne en lui parlant d’autres photos plus privées. Des photos qui mettent la candidate en scène, sans vêtements, en train de se doucher dans des vestiaires. Nagui est très intrigué par cette histoire et la candidate rit pour masquer sa gêne. Elle détaille ensuite les conditions de ce shooting improvisé. Elle faisait partie d’une équipe de handball féminine et c’est avec ses amies et coéquipières qu’elles ont fait cette expérience.

Proche de ses candidats et de son public, il ne rate pas une anecdote

Précisons tout de même que ce n’est pas la première fois que Nagui et Roselyse se rencontrent. Elle avait déjà été candidate dans l’émission, sans atteindre le fameux fauteuil rouge. Cela suffit-il à expliquer la curiosité de Nagui ? Peut-être pas. Mais cela justifie certainement qu’elle ait accepté d’en parler à la télévision. Justifiant notamment qu’à l’époque des ces photos sans vêtements, elle était très jeune et que les réseaux sociaux n’existaient pas encore. Cette séance de photos n’avait pas pour autre but que de jouer aux mannequins avec ses amies donc. Néanmoins, Nagui a été très attentif à son récit.

En tout cas, cette fois-ci, les internautes ne lui sont pas tombé dessus comme lors de précédentes histoires similaires. Car il n’est effectivement pas rare que Nagui donne son avis sur à peu près tout.