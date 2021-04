Nagui terrassé par le diagnostique d’une maladie incurable ! Gros coup dur pour notre animateur préféré !

Jovial, taquin…Nagui a toujours su se démarquer des autres célébrités du PAF. L’animateur de « N’oubliez pas les Paroles » ou encore de « Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place » ne manque pas une occasion pour faire rire ses téléspectateurs. Et ces derniers sont très nombreux à le suivre quotidiennement. Il est donc normal qu’ils s’inquiètent lorsque leur animateur préféré s’absente plusieurs jours de suite. Comme bon nombre de star du petit écran, ce dernier a été frappé par la pandémie il y a quelques mois. Mais voilà que le début d’année vient apporter une nouvelle encore plus désastreuse pour l’animateur !

En effet, il semblerait que le compagnon de Mélanie Page ait reçu une terrible nouvelle il y a quelques semaines. Nagui qui vient à peine de se rétablir serait face à un diagnostique qui n’est pas pour rassurer ses fans. Quel est donc ce mal qui a choqué l’animateur phare de France 2 ? Chez LDPeople, nous vous apportons toutes les informations relatives à cette terrible nouvelle ! Les détails dans la suite de notre article.

Il est aussi touché par la pandémie !

Au mois de novembre 2020, les auditeurs de RTL se sont particulièrement inquiétés de l’état de santé de Nagui. Alors que sa remplaçante de l’époque avait statué pour un rhume, il s’est avéré que la situation soit beaucoup plus complexe que tout cela. Quelques jours avant son retour, la véritable raison de son mal-être a d’ailleurs été révélée au grand public. En effet, il semblerait que le compagnon de Mélanie Page ait été atteint du covid-19. « Au bout d’une semaine, ça n’allait vraiment pas. Il a fallu refaire un test et il était positif » avait d’ailleurs déclaré ses proches à l’époque. Une nouvelle qui a particulièrement inquiété les fans de l’animateur.

Heureusement, les adeptes de « La Bande Originale » ont pu retrouver Nagui quelques jours plus tard. Ce dernier n’a pas manqué d’avertir ses auditeurs face à la gravité de la maladie. Et même s’il s’en tire sans trop de séquelles, la fatigue et la difficulté que l’on peut avoir à guérir auront suffit à lui insuffler encore plus de prudence. C’est d’ailleurs avec cet esprit que l’animateur est de retour sur les plateaux télé et radios ! Une reprise qui a particulièrement fait plaisir à ses fans. Mais la mauvaise nouvelle qu’il a dû faire face à la suite de cela n’a pas manqué de faire couler de l’encre.

Deux maladies rares et dangereuse !

C’est en fin janvier 2021 que Nagui apprend une terrible nouvelle. Les médecins tout comme les professionnels de la santé ont annoncés que l’une des proches de l’animateur de France 2 souffre de deux maladies graves. Le premier diagnostique laisse penser à une encéphalomyélite myalgique. Cette pathologie neurologique chronique fait partie des plus difficiles à diagnostiquer. Et ses effets sur la santé en générale sont très graves. En effet, elle fait souffrir de douleur musculaire insoutenable et de perte de mobilité sur la durée.

D’un autre côté, cette proche de Nagui soufrerait d’un syndrome de Gougeront-Sjögren. Cette maladie quant à elle est incurable. De quoi alerter l’animateur qui a toujours été très proche de la patiente. Si ces maladies sont rares et peu connues, elles touchent un grand nombre de français. Une situation qui pousse le présentateur de France 2 à en parler dans ses émissions. Il n’hésite d’ailleurs pas à soutenir et à encourager ceux qui en souffrent lors de ses prises de paroles. Pour les fans du compagnon de Mélanie Page, c’est toutefois un soulagement : ce n’est donc pas lui qui est malade. Mais qui est-ce ?

Nagui, très proche de Faustine Nogherotto !

La personne souffrant de ces différents maux n’est autre que Faustine Nogherotto. La jeune femme avait été découverte dans Star Académy. Elle est également apparue dans « N’oubliez pas Les Paroles », ce qui lui a permis de faire la rencontre de Nagui. Tous deux sont d’ailleurs devenus très proches par la suite. Une relation que le compagnon de Mélanie Page a décidé d’entretenir puisqu’il apprécie particulièrement la jeune femme. Il est donc normal que ce dernier soit autant effondré à la découverte de cette triste nouvelle qui concerne son amie.

Si le diagnostique était déjà difficile à encaisser, Nagui a été encore plus dévasté d’apprendre que son amie a décidé de procéder à une Euthanasie. La procédure est jugée comme bénéfique par cette dernière puisqu’elle craint les grosses douleurs et autres effets de la maladie sur le long terme.