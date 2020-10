Nagui TLMVPSP: torpille et pulvérise un célèbre chanteur qu’il n’apprécie vraiment pas

Nagui se moque ouvertement d’un célèbre chanteur dans son émission Tout le monde veut prendre sa place. Ce mardi 20 octobre dernier, une des questions posées par l’animateur a été l’occasion pour lui de clasher un artiste bien connu. En utilisant le ton de l’humour, Nagui s’est offert une cible de choix. Très réactif, il a profité du jeu pour lancer une pique acérée à une vedette de la chanson.

Lors de cette émission, Pierre le champion en place, devait défendre sa place face à plusieurs challengers. Installé dans le fauteuil rouge depuis plusieurs semaines, le champion semble d’ailleurs assez à l’aise dans son rôle. Avec 23 victoires à son actif, il paraît de plus en plus difficile à déloger de son trône. Durant le cours du jeu, l’un des candidats devait répondre à une question portant sur les stars aux cheveux longs. Nagui a demandé à son invité du jour qui “ avait décidé de faire croire qu’il avait coupé ses cheveux longs pour un poisson d’avril en 2017 ? “. Le candidat après quelques secondes de réflexion a répondu ” Francis Lalanne “. Sautant sur l’occasion, Nagui était visiblement heureux qu’on lui serve le sujet sur un plateau d’argent. ” Ah bah non ! Pour faire un poisson d’avril, il faut avoir de l’humour… “ a-t-il aussi tôt dégainé. ” Ça, c’est fait ” a conclu Nagui, avant de livrer la réponse correcte. Sa petite plaisanterie a eu le mérite de créer l’hilarité sur le plateau parmi le public présent et les candidats. En réalité, la réponse à cette question était Julien Doré.

Nagui

L’animateur de France 2 avait décidé de prendre pour cible le célèbre chanteur à la longue chevelure et aux bottes de cuir. Bien que l’historique entre les deux hommes ne soit pas connu, Nagui n’a pas hésité à dézinguer l’interprète de On se retrouvera. Même si Francis Lalanne est connu pour avoir eu quelques altercations avec des présentateurs célèbres, rien ne laissait présager une tension entre les deux hommes.

TLMVPSP

Parmi les récentes sorties du chanteur dans la presse, certaines ont, en effet, été très remarquées. Les téléspectateurs peuvent notamment se souvenir d’une altercation mémorable entre Francis Lalanne et Éric Naulleau, alors chroniqueur sur le plateau de Touche pas à mon poste. Les deux hommes avaient véritablement créé le buzz par une dispute mémorable. Ou encore plus récemment dans une émission de radio avec Cauet ; l’animateur radio et l’artiste s’étaient violemment clashés par SMS interposés en direct dans l’émission de Cauet sur NRJ. Le chanteur s’en est également pris à la productrice Alexia Laroche-Joubert suite à son éviction de Fort Boyard lors de la dernière saison. Et il a aussi fait des déclarations assez vives en accusant le président Emmanuel Macron, de “crime contre l’humanité ” pour sa gestion de la crise de la covid-19.

Nagui, lui, en tout cas, n’a pas hésité à véritablement se moquer de Francis Lalanne dans Tout le monde veut prendre sa place. En utilisant le ton de la plaisanterie, l’animateur a véritablement pulvérisé le chanteur ! Il est difficile de dire si les deux stars se connaissent, mais apparemment, ils ne sont pas près de passer le réveillon de Noël ensemble ….