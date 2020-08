Nagui “Tout le monde désire lui prendre sa place” fait une blague hyper-cochonne à une participante, qui ne passe pas !

S’il y a bien une émission qui laisse la part belle aux candidats et qui leur laissent le temps de s’installer, c’est bien ( Nagui ) Tout le monde veut prendre sa place. En effet, il est de tradition, avant d’entamer le jeu de questions réponses, que le célèbre animateur prenne quelques minutes pour découvrir ceux qui vont tenter de prendre la place du champion. Alors qu’ils arrivent sur le plateau. Nagui prend quelques minutes pour partager avec eux, et c’est généralement l’occasion pour les candidats de prendre leurs marques et de se familiariser avec l’ambiance. Il est aussi de tradition que les candidats arrivant, racontent une petite anecdote sur leur vie, qui généralement est plutôt humoristique. Et cette fois-ci, s’en échapper à la règle, ce fut encore le cas.

Dans l’émission Tout le monde veut prendre sa place de ce samedi 1er août, Nagui n’a pas pu s’empêcher de lâcher une blague pour le moins osé, pour pimenter l’anecdote racontée par la nouvelle candidate lorsqu’elle évoquait une surprise que son compagnon lui avait promis de faire.

Florence qui était présente sur le plateau pour tenter de prendre la place du champion dans son fauteuil rouge, a bien fait rire le présentateur, mais aussi les téléspectateurs avec son histoire qui a tenu tout le monde en haleine. Elle expliquait comment, pendant de longues semaines, son compagnon lui avait fait miroiter un cadeau qui lui avait fait soulever mille questions. Le mari de Mélanie Page, tentait alors de découvrir ce qui avait été promis à la jeune femme. Elle expliquait que son ami avait inventé un véritable jeu de piste jusqu’au jour où elle a découvert ce qu’il manigançait. ” Un jour, il m’a dit : j’ai un cadeau à te faire, mais je ne peux pas te le dire maintenant, je te le dirai qu’à la fin de la saison. ” expliquait alors la jeune femme.

Il lui avait fait cette promesse au début du mois de janvier, ce qui voulait dire qu’elle devait encore patienter plusieurs mois pour savoir ce qui allait réellement se passer. Comme pour rajouter du piment à l’intrigue, son compagnon lui avait dit qu’il s’agissait de quelque chose qui allait radicalement changer sa propre vie, mais aussi celle de sa compagne.

Une histoire qui commençait à titiller la curiosité de Nagui qui essayait donc d’émettre toutes les hypothèses qui lui passaient par la tête : une maison, un changement de travail ou pourquoi pas une rupture, imaginait le présentateur. Dans un jeu de devinette, Nagui apprenait que Florence partageait sa vie avec son ami depuis plus d’une décennie, ce qui l’a amené à penser que la surprise pouvait être une demande en mariage. Mais là aussi, l’hypothèse s’était révélée fausse. ” Pourtant j’aurais parié ” répondait alors Nagui toujours de plus en plus interrogatif.

Florence, la candidate, lui répondait qu’il ne s’agissait pas de ça du tout ” J’y ai pensé, Mais… On n’est pas trop… mariage, donc je me suis dit non ça ne peut pas être ça ! ” Et à ce moment, il était toujours impossible de deviner qu’elle était l’issue de cette histoire. Nagui n’y tenant plus osa une autre question à la jeune candidate. En voyant ses yeux malicieux, on se doutait bien qu’il allait sortir une énormité : alors ? Je ne sais pas… Une orgie… ? ” proposait Nagui, qui avait anticipé la réponse de la challenger ” Non ? On n’est pas trop orgie... Non plus !!! “.

Une supposition qui a eu le don de mettre la jeune femme assez mal à l’aise et qui s’est empressée de faire semblant de ne pas avoir entendu la question. Après toutes ces hésitations et toutes ces questions, elle avait enfin fini par avouer quel était le cadeau qui allait changer leur vie de manière radicale. Car, si leur vie de couple était basée à deux, c’est un autre être vivant qui allait bientôt les rejoindre au sein de leur foyer. Son compagnon avait tout simplement décidé d’adopter un petit chien. Une anecdote et surtout une chute qui a provoqué l’hilarité sur le plateau et on l’imagine bien aussi chez les téléspectateurs confortablement installés chez eux.

Encore un joli moment de télévision dans ” Tout le monde veut prendre sa place que Nagui présente maintenant depuis de nombreuses années. Un concept qui ne semble pas s’émousser au fil des saisons et qui garde toujours un nombre impressionnant de fans, fidèles tous les midis sur l’antenne de France Télévisions.

Toujours en tête des personnalités préférées des Français, Nagui a le don d’avoir un style de présentation qui est toujours rempli d’humour même, si parfois certains lui reprochent de dépasser certaines limites. Mais, même si cette anecdote était quelque peu osée et pimentée, rien de vulgaire comme toujours chez Nagui. L’animateur et présentateur arrive toujours à trouver le subtil dosage qui permet de ne jamais franchir les limites, de ce qui pourrait heurter la sensibilité de ses téléspectateurs et de ses fans. Nagui arrive donc en permanence à réaliser un véritable numéro d’équilibriste qui lui permet de chatouiller la sensibilité de quelques téléspectateurs, mais, en ne tombant jamais, ni dans la grivoiserie ni dans la vulgarité.

Un art dans lequel il excelle depuis plusieurs décennies et qui fait de lui l’une des plus grandes valeurs sûres du paysage audiovisuel français. Toujours présent quotidiennement sur France Télévisions avec ces deux émissions phares, Tout le monde veut prendre sa place, chaque midi et N’oubliez pas les paroles tous les soirs en première partie de soirée, le présentateur et producteur est devenu au fil des années une véritable institution des jeux de France Télévisions. Mais, à côté de ces divertissements, il est également demandé par la chaîne pour des soirées spéciales ou des événements qui requiert un animateur qui a, en plus de son professionnalisme et de son expérience, un sens de la repartie et de l’analyse que le mari de Mélanie Page possède, tel une véritable virtuose.

Malgré toutes ces émissions qu’il présente encore aujourd’hui, il y en a une, disparue de la grille des programmes qui lui laissera toujours une place amère dans le cœur. Véritable passionné de musique et réel amoureux des musiciens et des chanteurs, Nagui a toujours la nostalgie de son émission qui était diffusée chaque samedi en deuxième partie de soirée sur France 2 : Taratata. Même, si à de trop rares occasions, le concept avait été relancé pour des hommages spéciaux ou pour des événements particuliers, cette rencontre hebdomadaire avec la crème de la crème de la musique et avec son public restera toujours une plaie ouverte pour le célèbre présentateur et animateur de France Télévisions.