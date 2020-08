Nagui très gêné et choqué par les confidences que fait son épouse sur son passé sentimental

Nagui est l’animateur phare de France 2, amis pas seulement. Présent aussi bien à la radio qu’à la télévision, il fait entièrement partie du paysage de l’animation en France. Et de surcroît depuis des années et avec un franc succès. Côté vie privée, il est en couple avec Mélanie Page depuis l’an 2000. En 2010, ils se marient et ils ont ensemble trois enfants. Ils naissent respectivement en 2004, 2008 et 2012. Nagui et Mélanie Page sont très heureux. Mais cela n’empêche pas l’animateur de se sentir embarrassé par les confidences de sa femme. En effet, elle avouait à la radio que son premier baiser a été échangé avec l’un de ses cousins. Plus embarrassant encore, elle indiquait avoir eu des rapports avec deux d’entre eux. De quoi terriblement gêner Nagui qui ne savait pas quoi dire d’autre sur ses sentiments à ce propos.

Nagui se retrouve dans une situation délicate à cause de son épouse

Nagui parle souvent de Mélanie Page lorsqu’il est reçu en interview. Il la décrit comme la femme de sa vie, sa complice et sa moitié. À ses yeux, elle n’est pas que sa femme ou la mère de ses enfants. Elle est une femme bourrée de qualité qu’il adore fréquenter. Et c’est peut-être le secret de la longévité de leur couple. Après tout, ils ne se cachent rien, partagent des passions communes et se regardent toujours avec les yeux de la découverte et de l’admiration. Un regard qui a tendance à souvent disparaître dans la routine du quotidien. Mais ce n’est pas le cas pour les deux tourtereaux. Mélanie Page et Nagui sont donc parfaitement assortis. Cependant, la comédienne va faire des révélations qui vont mettre son époux très mal à l’aise. Cela se passait sur France Inter, dans l’émission intitulée Bande originale.

En effet, l’épouse de Nagui, Mélanie Page, était reçue dans cette émission pour faire la promotion d’une de ses pièces de théâtre. Elle jouait aux côtés de Bruno Solo et de Julien Boisselier dans Dix ans après. La pièce sera d’ailleurs reprise dès le mois de septembre 2020. Cela dit, il faudra espérer que les conditions sanitaires le permettent, bien évidement. Car la pandémie ne fait pas de cadeaux aux intermittents du spectacle. Tout le monde de la scène retient son souffle en attendant que la crise sanitaire soit résolue. Mais nombreux d’entre eux ne pourront pas tenir le coup sans l’aide du gouvernement. Le théâtre vivant est lui aussi menacé par la pandémie et Mélanie Page aimerait que des solutions soient trouvées pour permettre aux fans de théâtre de ne pas faire une croix sur cette activité.

Mélanie Page est une comédienne mais elle est également à l’aise à la télévision

En parallèle du théâtre, les téléspectateurs peuvent retrouver la femme de Nagui dans une émission de France 2. Tout le monde a son mot à dire est un jeu télévisé qui met en valeur les lettre, la grammaire, l’orthographe et le vocabulaire de la langue française. De quoi s’amuser avec des jeux de mots, anagrammes et autres. Les célébrités telles que Mélanie Page sont deux par équipe. Elles accompagnent des candidats pour les faire remporter un maximum de points et leur assurer une victoire en finale. Les tournages sont tout aussi amusants que les diffusions à en croire l’épouse Nagui. De nouveaux épisodes seront rapidement disponible pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Nagui adore sa femme, elle est aussi belle qu’excentrique et amusante

L’épouse de Nagui est donc autant dynamique et franche que son homme. En effet, Nagui n’est pas le dernier pour parler comme il le pense. Mieux encore, il assume chacun de ses coups de sang et affiche fièrement ses principes aussi souvent que possible, quitte à passer parfois pour un donneur de leçon. Mais Nagui ne sera pas très fier d’apprendre les confidences de son épouse lors de son passage sur France Inter.

En effet, Mélanie Page avait fait des confidences inattendues sur ses premiers ébats amoureux lors de cette émission intitulée Bande originale. Elle avait créé la surprise en dévoilant avoir eu des rapports avec deux de ses cousins. Cependant, elle tenait également à souligner que sa première fois ne s’est pas passée avec un de ses cousins. Mais première fois ou non, les relations entre les cousins sont loin d’être vues d’un bon œil. C’est donc tout naturellement que Nagui se sentait extrêmement gêné par les propos de Mélanie Page.

Mais Nagui saura laisser le passé au passé. Et reconnaître le courage, le professionnalisme et la franchise de son épouse. En effet, pour faire décoller la promotion de sa pièce de théâtre, sortir une anecdote pareille était la garantie de faire parler d’elle. Ainsi, l’épouse de Nagui a su retourner une situation peu glorieuse à son avantage et en faire profiter son travail. En effet, en faisant ainsi parler d’elle, c’est Dix ans plus tard qui gagne incontestablement en visibilité.

Mélanie Page gêne peut-être Nagui de temps en temps mais pas de deal breaker à l’horizon

Nagui et Mélanie Page sont toujours autant complices et amoureux. La comédienne partageait dernièrement une très jolie photo du couple sur son compte Instagram. Mais sans manquer d’humour, elle partageait également le photobomb de son collègue et ami, Manu Levy.

Les fans de Nagui sont donc également bien souvent des fans de Mélanie Page. Car ils se ressemblent beaucoup au-delà des apparences. La gêne de Nagui, provoquée par les confidences de son épouse, n’aura donc pas duré longtemps.