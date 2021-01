Nagui très mal à l’aise: Il commet une grosse erreur de débutant dans Tout le monde veut prendre sa place

Nagui est probablement l’un des présentateurs les plus expérimentés du PAF. Pourtant, personne n’est véritablement à l’abri d’un petit dérapage. Car comme le veut l’expression, personne n’est parfait! Et tout le monde peut connaître une petite baisse de régime. Ainsi, le célèbre présentateur de Tout le monde veut prendre sa place a été l’auteur d’une véritable maladresse. Sur le plateau de France Télévisions ce 7 janvier, le mari de Nathalie Page a en effet commis une grosse erreur.

Nagui : très mal à l’aise après une bourde énorme

Un homme d’expérience

Depuis près de 40 ans, Nagui fait partie des animateurs les plus célèbres de France. Il a en effet été à la tête d’un grand nombre d’émissions de divertissement et notamment de jeux. Bien évidemment, il est également très connu pour des programmes tels que Taratata. Mais aujourd’hui sa notoriété vient principalement de ses programmes comme Tout le monde veut prendre sa place et N’oubliez pas les paroles. En véritable maître de cérémonie, l’animateur est donc véritablement rompu à l’exercice. Il sait dès lors comment accueillir et mettre à l’aise les candidats.

Et surtout comment leur poser les questions que ces équipes ont préparées pour l’occasion ! En près de 40 ans, Nagui a dû en effet poser des dizaines de milliers de questions aux participants de ces jeux. Pourtant en ce début d’année, l’animateur semble avoir oublié un détail d’importance : ne pas livrer la bonne réponse ! LD People revient sur ce petit moment de flottement pour l’un des présentateurs préférés des Français.

Pourtant pas un débutant

Ce jeudi 7 janvier 2021, Nagui anime comme à son habitude Tout le monde veut prendre sa place. Ainsi, il reçoit pour l’occasion quelques nouveaux challengers. Parmi ceux-ci, Brice fait partie des candidats du jour. Pourtant, le jeune homme est loin de pouvoir imaginer ce qui l’attend. Car c’est véritablement son jour de chance. Aussi, Nagui va beaucoup l’aider malgré lui ! L’animateur pose en effet l’une des questions du jeu. ” D’après le sous-titre d’un film avec Dany Boon, que pouvait-on lire au lieu du mot islandais Eyjafjallajökull ? “. Pas très sûr de lui et de la tournure de sa phrase, Nagui repose une deuxième fois la question. En demandant : ” Que pouvait-on dire à la place du nom du volcan ? “. Mais en fait, c’était la réponse. Brice a donc sauté sur l’occasion pour immédiatement répondre ” volcan “.

Mais il était trop tard. Nagui ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. Et de toute évidence, il était très gêné par ce véritable cafouillage. Fidèle à ses habitudes, le présentateur s’en est néanmoins sorti par une véritable pirouette. ” C’est parce que je débute, j’avais oublié le principe… “. Capable de beaucoup d’auto dérision, Nagui a néanmoins reconnu son erreur. Il a d’ailleurs suggéré de donner une bonne réponse à tous les autres candidats. Même si bien évidemment, ce ne fut pas le cas. Preuve que malgré toute l’expérience du monde, une erreur est très vite arrivée. En tout cas, cette séquence aura eu le mérite de bien amuser et les téléspectateurs et le public. Et finalement, c’est bien ça le plus important. Car il s’agit avant tout d’un simple divertissement.