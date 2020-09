N’Oubliez pas les Paroles : Un candidat balance du lourd sur le comportement de Nagui hors antenne

Ce samedi 26 septembre, un candidat de N’oubliez pas les paroles a fait des révélations sur le comportement de Nagui hors caméra. Explications.

Il encore plus gentil hors antenne

Ce samedi 26 septembre, Nagui présentait, comme à chaque fois, un nouveau numéro de “N’oubliez pas les Paroles“. Olivier, originaire de Côte-d’Or, tentait de détrôner la championne Edwige, en vain. Mais avant de s’incliner et de quitter le plateau, le jeune homme a souhaité rendre un hommage à l’ensembles des équipes du jeu et surtout à l’animateur : “J’aimerais remercier toute l’équipe qui nous accueille parce que vraiment, ils sont géniaux. Les musiciens parce que c’est un vrai bonheur. J’ai l’habitude de jouer avec de très bons musiciens et ceux-là, c’est le top ! Et puis vous parce que vous êtes encore plus gentil quand la caméra s’éteint” a-t-il tout d’abord déclaré.

Olivier poursuit ensuite son propos en faisant passer un message aux prochains candidats qui seront présents sur le plateau : “C’est vrai ! Les gens me demandent souvent comment il est… Et bien, il est encore plus gentil quand ça s’éteint et c’est rare” a-t-il déclaré. Edwige, la championne actuelle, a surenchéri avec un petit : “Je confirme“. Nagui, de son côté, a préféré en plaisanter :“Quand il y a la caméra, je n’ai pas envie de vous parler en fait”. Il faut dire qu’on juge les animateurs sur le plateau, mais également en dehors. Et ici, il ne semble pas avoir de problèmes de ce côté-là.

Magali Ripoll balance sur le comportement de Nagui hors antenne

Si les candidats estiment que Nagui est encore plus sympa en dehors du plateau, Magali Ripoll a fait une drôle de révélation concernant le comportement de Nagui quand les caméras cessent de tourner. Selon la choriste de N’oubliez pas les paroles, le présentateur se lâche encore plus : “Nagui est un leader formidable. Son regard inquiet ou encourageant me sert de baromètre lors de mes mini-shows loufoques. Hors antenne, il saute parfois sur la batterie et se lâche. Je ne suis pas loin de penser qu’il est parfois plus sérieux à l’antenne qu’en dehors. Il danse très bien le moonwalk lors des fêtes données par Air production”.

Magali Ripoll estime que même s’il peut sembler un peu froid parfois, il est très sympa quand il fait confiance : “Il est dans la vie comme il est dans l’émission. Il peut paraître distant parce qu’il est très sollicité et il met sans doute un petit temps avant de faire confiance. Nagui a la gentillesse, l’intelligence de me laisser faire. J’ai toujours fait un peu le clown (…) Je provoque un peu. Il me fait confiance, il ne m’a jamais donné de limites à ne pas dépasser”.