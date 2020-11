Nagui : un participant se lâche totalement et balance une anecdote très privée sur le présentateur

Une fois de plus, l’une des émissions de Nagui a connu un joli moment d’humour. En effet, ce 27 novembre 2020, Tout le monde veut prendre sa place a encore été l’occasion d’une séquence mémorable. En direct sur France 2, l’un des candidats se moque gentiment du célèbre animateur. Car apparemment, il détient des informations précises sur la vie privée de l’animateur. Une nouvelle fois, il s’agit d’une séquence à revoir sans se lasser.



Nagui : victime de l’indiscrétion d’un candidat



L’humour au cœur des émissions



Depuis de nombreuses années, Nagui est à la tête de plusieurs programmes en télévision. Et dans chacune de ses émissions, il impose sa marque de fabrique. Pour le mari de Nathalie Page, la bonne humeur semble être un élément essentiel à la réussite de ces jeux. Jamais, il n’hésite à chambrer les candidats. Pourtant, le présentateur va être cette fois-ci la victime d’une révélation surprenante. Ce 27 novembre, Nagui reçoit en effet Christophe, originaire du Nord de la France. À première vue, le candidat parait très pressé de commencer l’émission.



Car en réalité, le candidat a déjà rencontré Nagui par le passé. D’ailleurs, ce confiseur originaire de Tourcoing se souvient parfaitement de ce jour. Cela se déroule à Biarritz en 2015. À cette date, l’animateur de radio et présentateur télé est présent dans la ville pour le tournage de son émission La Bande originale. Comme à chaque fois, les fans de Nagui l’attendent. Aujourd’hui, Christophe explique comment cette journée s’est déroulée.



Une longue, trop longue attente…



En direct sur le plateau de France 2, Christophe raconte qu’ils attendent tous Nagui au salon de la confiserie. En effet, la foule est nombreuse pour cet événement. ” On voulait vous voir, mais ça a été un peu long… Vous étiez parti aux toilettes “. Bien évidemment, l’évocation de cette précision crée l’hilarité sur le plateau. Pire, Christophe se moque gentiment de l’animateur. ” On se demandait si vous aviez des soucis ! “. Très étonné par cette remarque, Nagui saute naturellement sur l’occasion pour en plaisanter : ” J’hallucine ! On ne peut plus faire caca, même à Biarritz ! “. Pourtant, la plaisanterie pouvait s’arrêter là. Mais le candidat continue de livrer les moindres détails.

” Vous êtes peut-être allé aux toilettes, mais ensuite vous êtes allé préparer l’émission dans le bureau juste en face “. Loin de se braquer, l’animateur décide de rentrer dans le jeu du candidat. Et lui aussi se permet de vanner Christophe en faisant mine de l’imiter. ” Alors voilà, je suis content de passer à la télé dans votre jeu, parce que je voulais te dire que Nagui restait longtemps quand il fait caca “. De toute évidence, tous sont à deux doigts de l’hilarité totale. Mais il faut bien reprendre le cours de l’émission. Donc Nagui décide habilement de reprendre les choses en main, ” C’est passionnant comme discussion, il y a des gens qui mangent dans cette émission…“. Encore une fois, les téléspectateurs ont encore pu vivre un moment mémorable dans le célèbre jeu de France 2. Même si à cette occasion, le sujet paraissait très scabreux.



Finalement, l’animateur s’en sort de belles manières. Même si aujourd’hui, il est le sujet de la plaisanterie. Mais Nagui possède assez d’humour et d’autodérision pour pouvoir passer rapidement à autre chose.