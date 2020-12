Nagui une remarque très “coquine” à ce participant suite à sa désastreuse expérience de piercing

Nagui est l’animateur phare de France Télévision. Présent dans pas moins de trois émission à la télé, il est également animateur et producteur de La Bande originale sur France Inter. Taratata, N’oubliez pas les paroles ou encore Tout le monde veut prendre sa place, Nagui donne dans tous les domaines. Le public d’auditeurs ou de téléspectateurs en trouve pour tous les goûts. En revanche, Nagui reste égal à lui-même quelques soient le programme. Et cela signifie bien souvent que l’humour de l’animateur ne sera pas en reste. LDPeople revient, en effet, dans cet article, sur une remarque scabreuse de Nagui.

Nagui fait des siennes, il vanne les participants de Tout le monde veut prendre sa place

Nagui a encore une fois brillé par son humour tendancieux. Le 28 décembre dernier, alors qu’il animait Tout le monde veut prendre sa place, il faisait connaissance avec les candidats du jour. Comme son habitude, Nagui rentre légèrement dans les détails afin de trouver de quoi rire, de quoi choquer ou encore de quoi émouvoir. Car l’animateur aime divertir son public en lui proposant une large panel d’émotions. Il parvient toujours à trouver les mots justes pour ensuite s’amuser avec ce qu’ils lui confient. Le public des émissions de Nagui ne connaissent que trop bien son petit manège et ils en redemandent. Néanmoins, il arrive à l’animateur de déraper sans s’en apercevoir. En effet, les blagues de Nagui peuvent parfois être qualifiée de mauvais goût. Et avec cette fameuse anecdote douloureuse de l’un des candidats de Tout le monde veut rendre sa place, le 18 décembre, c’est le cas.

Fabrice raconte ainsi à Nagui son expérience malheureuse avec un perceur. Adepte des tatouages, il décide un beau jour de tenter l’expérience du piercing. En effet, les salons de tatouages ont bien souvent des perceurs disponibles dans le même établissement. Néanmoins, si tous les deux jouent de leurs aiguilles pour vivre de leurs arts, un tatouage et un piercing sont très différents. Nagui écoute religieusement Fabrice et commence à imaginer le pire. Le candidat de Tout le monde veut prendre sa place s’est fait percer une partie très sensible de son torse. Et bien qu’elles soient au nombre de deux, il n’a pas imaginé une seule seconde faire les deux. L’esprit de l’animateur finit par s’égarer et la vanne de trop arrive comme un cheveu sur la soupe.

Un récit douloureux que l’animateur renverse pour le rendre hilarant

Nagui lui rappelle alors que des partie bien plus douloureuses et sensibles peuvent être percer. Fabrice rit jaune et semble encore traumatisé par son expérience. Son piercing au mamelon, il ne l’aura gardé que 4 heures. Ensuite, il a refusé de continuer à souffrir. Amusé par la mésaventure du candidat, Nagui s’est alors empressé de demander aux autres participants en plateau comment se porter les leurs, de mamelons. Le public ricane des blagues de l’animateur mais certains internautes vont encore lui tomber dessus pour de tels propos. Hors de leurs contextes, les blagues de Nagui ne sont pas simples à apprécier pour beaucoup. En revanche, il peut compter sur ses fans fidèles pour l’encenser à la moindre tentative.