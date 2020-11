Nagui victime du Covid et affaibli ? Il prend la parole et s’exprime enfin !

Durant près de 3 semaines, Nagui a été absent de La Bande Originale sur France Inter. Et bien évidemment, cette disparition a inquiété ses fans. Touché comme beaucoup de Français par la covid-19, le présentateur et animateur a été soumis à une longue période de repos. Aujourd’hui, Nagui raconte cette douloureuse expérience.



Nagui, frappé de plein fouet par la pandémie

Toute une organisation remise en cause



Âgé de 59 ans, Nagui est à la tête d’une longue liste de programmes sur le service public. Tous les midis, les téléspectateurs peuvent le retrouver dans Tout le monde veut prendre sa place. Et le soir, il anime N’oubliez pas les paroles. En plus de ces deux quotidiennes, la star de la télévision participe également à des programmes ponctuels. Mais loin de s’arrêter là, le mari de Mélanie Page se rend également chaque jour au matin à la radio. C’est pourquoi ses auditeurs ont été très surpris de son absence.



Dès le début du mois d’octobre, les fans de l’émission ont pu retrouver Leila Kaddour à la place du patron. Malgré les mots rassurants de la présentatrice, les nouvelles qui ont suivi n’étaient pas vraiment bonnes. Puisque très rapidement, un cas de covid a été évoqué. Aujourd’hui remis sur pied, Nagui se confie dans la presse. Interviewé par Télé Poche, il parle de sa joie d’être de retour à son poste.



Même en access, @nagui était puissant à un bon niveau à 19H20 sur @France2tv avec #NOPLP qui a réuni hier 3.969.000 téléspectateurs 18.1% PDA contre 4.099.000 téléspectateurs 17.7% PDA samedi d’avant. Rappelons que le prime du jeu à 21H a réuni 3.095.000 personnes 13.6% PDA. pic.twitter.com/9TJcGJ4CrP — @Mediasinfos 🖥💻🎬🎙 (@Mediasinfos) November 15, 2020

Un retour très attendu



Dès le 2 novembre, Nagui retrouve son fauteuil sur les antennes de France Inter. Tous ses chroniqueurs, mais également les auditeurs étaient évidemment très heureux de le retrouver. Afin d’être transparent, il a livré l’exacte vérité concernant cette absence : ” C’est vrai que j’avais été cas contact, que j’avais été testé négatif “. Pourtant malgré ce résultat, Nagui sent bien que quelque chose cloche. Alors, il n’a pas le choix. Il doit subir un nouvel examen. Malheureusement pour lui, les résultats ne sont pas bons. ” Quand au bout d’une semaine, ça n’allait vraiment pas, il a fallu faire un autre test. Cette fois-ci, le test était positif “. Pourtant très prudent, ces dernières semaines, Nagui n’aura pu échapper à cette pandémie. Donc, un repos total s’imposait de fait. Durant toute cette période, Nagui est donc écarté de cette activité quotidienne. Aujourd’hui totalement guéri, l’animateur revient plus en forme que jamais.



Dans Télé Poche, Nagui partage sa joie de retrouver son micro. ” Je suis tellement heureux de travailler, je croque la vie à pleines dents “. Interrogé sur sa présence à la radio, Nagui ne cache pas sa motivation. ” Tous les ans, je me pose la question de savoir si je recommence à la radio, si je reprends ou pas le jeu de midi “. De toute évidence, la réponse a été très facile à trouver. Pourtant, cette période de quarantaine obligée, lui a permis une profonde réflexion. ” C’est aussi une manière de juger si on fait les choses par réflexe (…) En ce moment, je suis dans une espèce de carpe diem “. Sans préciser à quel point, ces symptômes étaient graves, Nagui souhaite tourner cette page. Car pour lui, il n’est pas question de faiblir, ou d’avoir des pensées négatives. Sa vie à la télévision, il l’aime. Et quelles que soient les circonstances, il ne semble pas prêt de passer le flambeau. D’ailleurs, les audiences semblent lui donner raison !