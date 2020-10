Nairobi "La Casa de Papel": a-t-elle fait un enfant avec le Professeur ? nous avons les infos !

La Casa de Papel: La saison 4 de la série espagnole n’a pas épargné Nairobi. Des millions de téléspectateurs ne perdent pas une miette de cette série désormais culte sur Netflix. Mais ils sont nombreux à se demander si la braqueuse est tombée enceinte del Professor.

L’attente se fait de plus en plus interminable. Maintenant que la saison 4 est terminée, les fans de la Casa del Papel rongent leurs freins en attendant la saison 5. Pour combler le temps, des téléspectateurs se sont lancés dans des hypothèses. Certains d’entre eux ont en effet avancé l’hypothèse qui recueille de plus en plus d’avis positifs. Mais attention : si vous n’avez pas terminé la saison 4, cet article contient des spoilers.

Avec sa saison 4, la série de La Casa del Papel a une nouvelle fois fait preuve de suspense et d’action. Les téléspectateurs se sont accrochés bien à leurs sièges. Ils n’ont pas été au bout de leurs surprises. Malheureusement pour eux, ils ont appris une bien triste nouvelle.

Car l’un des personnages centraux de la série est mort. En effet, Alba Flores ne fera peut-être pas partie de la cinquième et dernière saison.

Tournage de la saison 5 : Alba Flores se fait étonnamment discrète

La Casa de Papel: Le pire pour les admirateurs du personnage de Nairobi, c’est qu’ils pensent qu’elle aurait laissé derrière elle un lourd secret. Le tournage de la 5eme saison a repris depuis plusieurs semaines. Les acteurs ne cachent pas leur participation dans ces nouveaux épisodes. Sauf une personne : l’actrice Alba Flores se fait étonnamment discrète sur la question.

Si elle est définitivement morte et enterrée, ils espèrent en tous cas la revoir à l’occasion de flashbacks.

Une théorie élaborée à partir d’une mystérieuse scène

Le média NextPlz a constaté que les fans sont d’avis que Nairobi serait tombée enceinte du professeur. Ils ont élaboré leur théorie à partir d’une scène bien particulière de la saison. En effet, dans un épisode, on peut apercevoir la braqueuse qui se tient le ventre. On dirait qu’elle est plus heureuse que jamais. Elle porte d’ailleurs une magnifique robe rouge à ce moment-là.

Un geste pas anodin du tout

Pourquoi Nairobi a-t-elle ce geste qui n’est pas anodin ? Attend-elle un enfant et le père est-il le professeur ? On se rappelle en effet qu’elle lui avait demandé de lui faire un enfant. Mais le professeur avait mal réagi. Il semblait plus que mal à l’aise. Il avait cependant fini par accepter.

La Casa de Papel: On ne sait pas s’ils ont procédé à une insémination artificielle ou non. En tous cas, cette théorie a le mérite de tenir les fans en haleine !

Alix Brun