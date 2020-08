Naoil (Koh-Lanta) devient maman : Denis Brogniart vend la mèche et dévoile tout

Au micro des Grandes Gueules sur RMC, le présentateur de Koh-Lanta Denis Brogniart a annoncé la naissance du fils de Naoil, la gagnante de l’émission du jeu de survie. Son accouchement, qui s’est déroulé plus tôt que prévu, s’est bien passé.

C’est Denis Brogniart, animateur de Koh Lanta sur TF1, qui vend la mèche sur les ondes de RMC : la boxeuse Naoil est maman d’un petit garçon ! En juin dernier, alors qu’elle avait vaincu tous ses redoutables adversaires sur l’île des héros, Naoil avait fait son apparition sur le plateau de l’émission avec un ventre arrondi. Elle n’avait pas pu cacher la grande nouvelle : la naissance du bébé serait pour septembre. L’accouchement était fixé au dimanche 6 septembre mais l’enfant est arrivé plus tôt que prévu. Ce mardi 25 août, Denis Brogniart a donc annoncé que Naoil venait de mettre au monde son fils la veille. C’est dans Les Grandes Gueules de RMC que le présentateur a aussi révélé que Naoil avait bien fait d’affronter Inès en finale plutôt que Claude, pourtant candidat préféré des téléspectateurs.

Mariée il y a un peu plus d’un an, Naoil célébrait ses noces de coton en juin dernier et partageait le moment avec sa communauté d’abonnés sur Instagram : “Cela fait un an jour pour jour que nous nous sommes dit OUI dans la plus belle des mairies, entourés de nos proches. Un jour gravé à jamais dans mon cœur car je me suis unie à l’homme le plus merveilleux du monde (…) Pour moi, tu es mon ange gardien. Depuis que tu es dans ma vie, la ville est belle”, déclarait-elle dans ce poste.

Naoil a aussi tenu à partager les étapes de sa grossesse sur son compte Instagram et notamment la transformation de son corps : “Étant sportive depuis toujours et ayant eu le corps qui allait avec, il a été compliqué pour moi au début d’accepter ce changement corporel, bien que la joie de porter un enfant était là”. Mais la jeune femme a vite relativiser les choses car cela faisait longtemps qu’elle voulait fonder une famille. C’est ce qu’elle expliquait à Pure People en juin dernier : “Je me dis que, de toutes les manières, ce rêve qui se réalise, celui de devenir maman, est bien plus important que ça. Et me connaissant et étant dans le domaine du sport, je sais que je retrouverai mon corps après”.

C’est donc avec un grand sourire qu’elle a posé sur son lit d’hôpital peu de temps avant la naissance de son fils : “Hello tt le monde, bon ça y est bien que le terme de mon accouchement soit le 6 sept et qu’après dernière visite médicale, il m’ait prévu un déclenchement le dimanche 23 août… Mon bébé en a décidé autrement. Résultat, poche des eaux rompue depuis hier… C’est pour bientôt 👣 Merci à tous pour votre gentillesse et vos messages de soutien, de bonnes ondes, de conseils… ♥️ On vous tiens au jus 🤗 @hopitalfoch au top 💯👌🏼” Comme la jeune femme n’a rien posté depuis, les fans doivent être rassurés par la bonne nouvelle annoncée par Denis Brogniart !

Alix Brun