Naoil (Koh-Lanta) dévoile les difficultés de son accouchement très difficile sur la toile !

Naoil, la gagnante de la dernière saison de Koh-Lanta, est récemment devenue maman. C’est le 24 août que son fils, Aylan, est venu au monde. Il est la prunelle de ses yeux et ne cesse de lui déclarer son amour. Mais le petit bonhomme n’est pas arrivé sans difficultés. En effet, malgré l’excellente condition physique et le tempérament de lionne de Naoil, elle se confie sur les difficultés qu’elle a rencontré. Sur Instagram, les fans de l’aventurière découvrent donc par épisodes, à travers ses publications et ses stories, les péripéties de son accouchement. Naoil a traversé tout le spectre des émotions en l’espace de quelques jours. Nous vous avons résumé le tout dans cet article.

Naoil tient informé ses abonnés de l’évolution de son accouchement

Naoil est une jeune femme en parfaite santé. Dynamique et sportive, elle a également un tempérament de feu. Boxeuse et coach sportive, elle n’a rien laissé se mettre en travers de sa route vers la victoire de Koh-Lanta. Même pas Claude, le grand favori de la dernière saison du show. C’est toujours en direct que se font les votes de la dernière épreuve et que sont annoncé les résultats au public. Alors, après l’épreuve des poteaux et son énième victoire, Naoil faisait la surprise de retrouver ses camarades en plateau le ventre rond. En effet, la jeune femme attendait un heureux évènement, prévu pour le 6 septembre. Néanmoins les médecins avaient prévu de déclencher son accouchement en avance, le 23 août. Mais rien ne se déroule comme prévu et Naoil est contrainte de se rendre à l’hôpital le 19 août dernier.

Elle raconte des moments délicats et reçoit le soutien de ses fans

En effet, sa poche des eaux était rompu et elle devait donc envisager de laisser la nature faire son œuvre. En revanche, la nature été toute aussi capricieuse que son fils visiblement. Naoil doit donc se faire à l’idée que la suite sera là en avance. Et surtout que l’épreuve de l’accouchement, une épreuve bien plus difficile que toutes celles que proposaient Koh-Lanta, arrivera plus tôt qu’escompté. Mais Naoil est une battante. Heureuse de savoir que son fils sera bientôt dans ses bras, son bonheur lui permet de garder les yeux rivés sur l’objectif. Mais la jeune femme ne se verra pas faire de cadeaux. Comme elle l’explique à travers plusieurs stories, Naoil passera cinq jours consécutifs à l’hôpital.

Le fils de l’aventurière était positionné de façon délicate. L’accouchement par voie basse était donc compromis. Après des heures d’attentes et d’essais infructueux, elle devait se résoudre à autoriser à prendre le relais. C’est donc par césarienne que le fils de Naoil est venu au monde. Devant les difficultés et les risques, elle n’avait pas d’autres choix. Car il fallait préserver la santé de son bébé ainsi que la sienne.

Naoil et sa petite famille vont très bien, une fin heureuse pour un accouchement compliqué

Malgré cette aventure que certaines ou certains pourraient trouver frustrante, Naoil est aux anges. Elle est la plus heureuse du monde de pouvoir tenir son fils dans ses bras. Avec son marié et Aylan, elle a près d’elle les êtres qui comptent le plus dans son cœur. La petite famille se porte à merveille.

Les fans de Naoil ont suivi les rebondissements comme les épisodes d’une série télévisée. Ils ont soutenu la jeune femme autant que possible et elle est reconnaissante de leurs attentions. C’est aussi pour cette raison qu’elle partage une photo des premières minutes de son fils avec ses abonnés. une image de la fin de son accouchement. Un accouchement qui ne s’est donc pas passé comme elle l’avait prévu, ni comme les médecins l’avaient imaginé. Mais le résultat est le même, Aylan rencontre enfin ses parents et tout le monde est en parfaite santé.

Une femme de poigne dans tous les aspects de sa vie

Heureusement que la gagnante de la dernière saison de Koh-Lanta a les nerfs solides. En effet, ce n’est pas toutes les futures mamans qui auraient supporté de passer cinq jours à l’hôpital en attendant que son fils arrive. L’accouchement de Naoil a peut-être été difficile mais c’est donc une nouvelle victoire à ajouter à son palmarès. Pas de doutes que dès qu’elle le pourra, elle reprendra d’ailleurs le chemin des entraînements et des compétitions.

Naoil célèbre les 1 mois de son bébé le 24 septembre dernier. Et comme elle l’écrit sur Instagram, Aylan est entre de bonnes mains. Aylan qui est déjà aussi combatif et pressé que sa maman aux vues du déroulement de cet accouchement atypique. Les fans de l’aventurière se laissent donc à présent attendrir par des images du nouveau-né, après s’être inquiété pour lui et sa maman.