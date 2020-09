Naoil “Koh-Lanta”: Emue aux larmes, elle révèle les galères de son accouchement

C’est Denis Brogniart, le présentateur du jeu de survie Koh-Lanta, qui annonçait il y a une semaine que la victorieuse Naoil venait de mettre au monde un petit garçon Aylan. Après un rapide cliché publié mercredi dernier, la jeune maman sort enfin de son silence et donne enfin des nouvelles à sa communauté de fans : elle en a bavé !

Naoil qui a remporté Koh-Lanta “L’île des Héros” avait partagé toutes les étapes de sa grossesse sur instagram. Pas facile pour la grande sportive qu’elle est de voir son corps se transformer ! Alors que son accouchement était prévu pour début septembre, elle entre à l’hôpital le jeudi 20 août et raconte à sa communauté de fans : “Hello tt le monde, bon ça y est bien que le terme de mon accouchement soit le 6 sept et qu’après dernière visite médicale, il m’ait prévu un déclenchement le dimanche 23 août… Mon bébé en a décidé autrement. Résultat, poche des eaux rompue depuis hier… C’est pour bientôt 👣 Merci à tous pour votre gentillesse et vos messages de soutien, de bonnes ondes, de conseils… ♥️”.

Naoil

Denis Brogniart annonce l’accouchement de Naoil dans les Grosses Têtes

Depuis ce message où on aperçoit Naoil avec un masque sur un lit d’hôpital, plus de nouvelles. Pour ne pas que ses admirateurs s’inquiètent, c’est Denis Brogniart, resté proche avec la candidate, qui a annoncé l’accouchement lors de son passage dans l’émission Les Grosses Têtes sur RTL. Il y a six jours, Naoil a refait surface avec un nouveau post dans lequel elle raconte : “ Nous y sommes, mon fils Aylan est né le 24/08/20. L’accouchement ne s’est pas passé comme je l’avais imaginé comme vous avez pu le suivre dans mes dernières stories. Je prends le temps de récupérer et de faire connaissance avec mon ptit prince. Je vous ferai une story prochainement pour vous raconter un peu mes péripéties. En attendant je vous remercie pour votre soutien avant, pendant et après l’accouchement. Cela m’a profondément touché. Vous êtes des amours.” En guise de photo, le bracelet autour du poignet de son bébé et un bout de sa frimousse. Qu’est-il donc arrivé à la maman d’Aylan ?

“Je ne faisais pas ma maligne !“

C’est avec soulagement que les internautes ont donc regarder la dernière story de Naoil dans laquelle elle détaille enfin ses mésaventures : “Je peux vous dire que je les ai sentis les contractions ! Je demande la péridurale et au final, on finit par une césarienne…“. Il n’y avait pas d’autres alternative car le bébé n’était pas dans la bonne position. “Même si on a beau émettre éventuellement qu’il y ait une césarienne, je peux vous dire que je n’étais pas prête, je ne faisais pas ma maligne !“,

“ Ca ne s’est pas passé comme dans les films”

Très émue, la jeune maman remercie son entourage, tant son mari que l’équipe médicale. Elle poursuit : “c’est encore tout frais. Pour moi il n’y a pas de problème à accoucher par césarienne mais j’avais envie de faire ça comme les films, ça ne s’est pas passé comme dans les films (rires). Mais quand j’ai mon petit bout de chou dans les mains, j’oublie tout !”. A en croire son grand sourire à la fin de la vidéo, on dirait que les mauvais souvenirs sont maintenant derrière elle !