Naoil (Koh-Lanta) maman : partage une photo de son petit ange qui émeut les internautes

Naoil est sur son petit nuage. L’aventurière de Koh-Lanta, l’île des héros, a accouché d’un petit Aylan en août dernier. Mais la naissance ne s’est pas passée dans des conditions optimales. “Je suis restée cinq jours à l’hôpital avant d’accoucher. J’ai testé tous les types de déclenchement possibles et imaginables pour accoucher par voie basse”, avait-t-elle révélé.

La maman avait dû s’y résoudre : elle devrait mettre au monde Aylan par césarienne : “Le bébé n’était pas bien positionné pour sortir, ce qui fait que l’accouchement a duré aussi longtemps et que le col ne voulait pas s’ouvrir. Pour éviter de mettre en danger bébé et moi, on est partis sur la césarienne“. Pour un premier enfant, ce ne fut pas une expérience facile.

Naoil: “Il était une fois… Le commencement d’une nouvelle vie.”

Aujourd’hui, la boxeuse de 38 ans peut enfin profiter des joies du pouponnage. “Il était une fois… Le commencement d’une nouvelle vie. Ce moment où le temps s’arrête. Entourée des deux personnes qui ont changé ma vie à jamais. Mon mari et mon fils vous êtes mes vies. Merci au personnel de l’hôpital Foch qui a fait de ce dénouement inattendu un souvenir magnifique. Souvenir à jamais gravé dans mon cœur du 24/08/20 “, a-t-elle confié à ses abonnés début octobre, en légende d’une photo. On la voit dans les bras de son mari.

“Je t’aime” n’est pas assez fort pour décrire l’amour que je te porte.

Ce 24 octobre, le petit Aylan a bien grandi. Sa maman a partagé sur la toile un cliché qui a fait fondre le cœur des internautes. “Deux mois et je prends conscience de mon rôle de maman et de la responsabilité qui va avec. Femme, épouse et mère, un équilibre qui n’est pas facile à trouver tous les jours. Mon Aylan d’amour, “je t’aime” n’est pas assez fort pour décrire l’amour que je te porte et ce que je serais prête à faire pour toi“, a-t-elle expliqué.

Ce texte touchant fait écho à celui qu’elle partageait le 24 septembre dernier, toujours sur Instagram. Elle fêtait alors le 1er mois de son fils : « Aujourd’hui, ça fait un mois mon fils que tu as vu le jour. Un mois que je remercie Dieu de la chance que j’ai de t’avoir. Tu es le fruit d’un amour tellement fort. Je t’aime mon fils. Et comme le montre cette photo tu es entre de bonnes mains. », écrivait-elle.



Emus, les internautes ont répondu en chœur à ce nouveau post : “C’est si beau”, “Vous êtes trop beaux”, “Magnifique photo”, “T’es une super maman”, “Magnifique, profite !”.

Alix Brun