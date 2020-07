Naoil Koh-Lanta: une sublime photo d’elle enceinte, l’accouchement approche, c’est magnifique !

Naoil, championne de la dernière saison de Koh-Lanta nage, en ce moment, dans le bonheur. La raison ? Elle va bientôt devenir mère pour la première fois. La jeune femme est enceinte de 7 mois. L’aventurière a publié un beau cliché d’elle sur son compte Instagram et a exprimé ce qu’elle ressentait en ce moment.

Si tout va bien, dans deux mois, Naoil sera une maman comblée pour la première fois. La jeune femme s’est illustrée, récemment, en remportant le programme phare de TF1 : Koh-Lanta. Naoil a réussi à tirer son épingle de jeu alors qu’il y avait de sérieux prétendant à la victoire dans cette émission. Avec son époux Greg, elle attend impatiemment cet accouchement. Naoil avait décidé d’annoncer, en mars dernier, sa grossesse sur les réseaux sociaux.

Naoil attend un petit garçon

Le 6 juin dernier, durant la grande finale de Koh-Lanta, sur Tf1, l’aventurière avait indiqué, tout sourire, qu’elle attendait un garçon. Denis Brogniart, le présentateur de l’émission était ravi pour elle. Dans sa robe rose, on pouvait voir un ventre déjà bien rebondi durant cette fameuse finale qu’elle réussit à remporter face à un candidat redoutable : Claude. Ce dernier était largement le favori des fans du programme d’aventure de TF1. Depuis des années, Koh-Lanta enregistre de belles audiences. L’émission cartonne surtout auprès des adolescents. C’est un programme assez fédérateur qui réalise des gros scores.

Un cliché de Noail enceinte de 7 mois

Le 6 juillet dernier, un mois après son sacré dans Koh-Lanta, la jeune femme a posté une très belle photo d’elle, avec un joli grain en noir et blanc. Elle est totalement sublime. Installée devant une fenêtre, la sportive qui attend un heureux événement pour très bientôt s’affiche avec un soutien-gorge et en chemise. Elle arbore un large sourire. Elle semble totalement comblée par cette grossesse. On peut la voir avec ses mains placées sur son ventre rond. En message sous ce post, la candidate de Koh-Lanta, elle a dévoilé un texte relativement long.

Un corps qui change

« J’ai toujours voulu être mère et pour mon premier enfant je voulais un souvenir de cette grossesse, de mon corps, de mes formes, de cette chance que la vie m’offre », a-t-elle souligné. Ensuite, Naoil s’est livrée sur la manière dont elle a accepté ce corps et ces formes liées à la grossesse : « Étant sportive depuis très longtemps et ayant eu le corps qui allait avec, il a été difficile pour moi, au début, d’accepter ce changement de corps, bien que le bonheur de porter un enfant était là. Mais actuellement rien ne m’importe plus que mon ptit bout qui grandit en moi », a-t-elle enchaîné, avant de terminer en remerciant vraiment ses plus de 170.000 fans qui la suivent sur Instagram. Il faut dire qu’avec cette exposition médiatique, la quasi-totalité des candidats de Koh-Lanta sont mis sous le feu des projecteurs. La plupart d’entre eux, ont vu le nombre de leurs abonnés grimper en flèche.