Nathalie Baye en grosse colère, révoltée: Elle partage un témoignage incroyable

Sur son compte Instagram, Nathalie Baye aime plutôt partager des lapins qui se font des bisous, des enfants qui refont le monde ou encore des éléphants qui se délectent de musique classique. A chaque fois drôles ou touchants, ses posts régalent ses abonnés qui en redemandent ! Alors quand ces derniers ont découvert son dernier post, ils ont été plutôt surpris.

En effet, ce lundi 9 novembre, pas de ravissant petit museau au programme. A la place, Nathalie Baye a partagé le coup de gueule d’une de ses amies. Son amie Maureen Kerwin, une actrice franco-américaine, dévoilait l’effrayante expérience d’une femme de ménage en milieu hospitalier. Son cri de colère a ému la mère de Laura Smet qui n’a pas hésité une seule seconde pour relayer l’information.

La pauvre femme passe de la solidarité d’inconnus au mépris de ses collègues….

“Je viens vers vous pour ma petite maman. Ma maman travaille dans le ménage à l’hôpital, elle nettoie les chambres des malades atteints du Corona”, peut-on lire sur le texte de son post. Dans cet hôpital, des Français ont envoyé de nombreux colis alimentaires en signe de soutien. Cette maman femme de ménage travaille durement pour garder les chambres propres et désinfectées. Elle se réjouissait donc de ce témoignage de solidarité de la part d’inconnus. Mais au moment de se mettre à table pour déguster l’un des plats, c’est le désenchantement.

“Une ‘charmante’ aide soignante lui dit que non, ce colis alimentaire est seulement pour le personnel soignant ! Pas pour les gens du ménage (…) Ma mère est donc partie manger sa gamelle dans son coin”, a raconté la fille de cette employée dans un texte poignant. Dans son message, la maman de cette dame poursuit : “Je pense à l’humiliation que ma mère a subie, on l’a rabaissée, humiliée ! Alors qu’elle aussi fait tout son possible pour vous.” L’actrice aux quatre Césars s’est dite dévastée. “Je fais tourner le message que mon amie Maureen Kerwin a posté. Il est si émouvant et injuste. Il faut le faire tourner… merci”, a-t-elle partagé à ses abonnés.

“C’est honteux ce mépris”

D’après certains internautes, cette histoire daterait du printemps dernier. Il n’en demeure pas moins que cette douloureuse expérience doit se faire savoir. Les fans de l’actrice de 72 ans ont été nombreux à s’indigner. Ils ont écrit des dizaines et des dizaines de commentaires tels que : “C’est honteux ce mépris pour ce personnel qui travaille dans l’ombre mais qui est indispensable“, “Malheureusement, c’est arrivé dans plusieurs hôpitaux… Une honte”, “Le personnel soignant n’est pas le seul à être engagé dans les hôpitaux. Cela ne m’étonne guère. Comme tout pouvoir, cela peut rendre minable”, “C’est vraiment honteux ce comportement”.

Peut-être que ce post de Nathalie Baye aura en tous cas été utile. Car parmi les commentaires, on pouvait lire celui-ci : “Les temps changent affreusement. Dans mon temps nous n’aurions pas regardé.. merci de prévenir, comme l’ai l’intention d’apporter quelque chose, donc je ferais la liste…. des ayants droits. Bref.. bon courage à tous et toutes. Et mercissssss. Bonne semaine”