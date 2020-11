Nathalie Baye, la maman de Laura Smet, partage une photo inédite avec Johnny Hallyday

Nathalie Baye a partagé, le 25 novembre dernier sur son compte Instagram, une photo saisissante. Ses abonnés continuent encore de l’en remercier. Car il s’agit d’une photo de l’un des jeunes anniversaires de Laura Smet. Une photo dans laquelle Johnny Hallyday est présent avec sa guitare à la main. De quoi permettre aux fans de plonger un instant dans la vie privée de Nathalie Baye, de Johnny Hallyday et de leur fille Laura Smet. Une dizaine de jours après l’anniversaire de Laura Smet et quelques jours avant l’anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, Nathalie Baye était donc d’humeur nostalgique. Mais c’est un souvenir joyeux qu’elle souhaite partager avec ses fans.

Nathalie Baye offre une photo inédite du rockeur à ses abonnés sur Instagram

Nathalie Baye est une actrice française que l’on ne présente plus. Mais sa vie privée restait jusqu’alors un véritable coffre fort. Mais avec la récente parution de l’ouvrage Johnny et ses anges gardiens : La vérité enfin révélée, certains aspects s’offrent enfin au regard des fans. Notamment la question de l’éducation de Laura Smet par sa mère et son père. Deux éducations très différentes à en croire les propos tenus dans le livre de Laurent Lavige, Jean Basselin et Sacha Rhoul. En effet, il y est dit que Nathalie Baye était très à cheval sur les horaires concernant Laura Smet. Lorsque Johnny Hallyday venait la chercher, il ne devait pas être en retard. Et être également à l’heure pour la ramener chez sa mère.

Nathalie Baye et Johnny Hallyday se sont séparés alors que Laura Smet n’avait que deux ans. Mais cela n’a pas empêché le rockeur d’être présent dans la vie de sa fille. Pour preuve, la publication de Nathalie Baye pour l’un des anniversaires de Laura Smet enfant. Il était présent avec sa guitare pour offrir un concert privé à sa fille et à ses amies. Un souvenir joyeux qui reste très important pour l’actrice. En effet, le 25 novembre dernier, c’était l’anniversaire des 37 ans de Laura Smet. Récemment devenue maman, il doit lui être impossible de ne pas penser à l’absence de son père. D’autant que l’anniversaire des trois ans du décès de Johnny Hallyday approche.

Un souvenir qui tient sans aucun doute une place de choix dans le cœur de sa fille

Nathalie Baye aime amuser ses abonnés sur Instagram. Elle partage en effet souvent des vidéos amusantes mettant en scène des animaux aux attitudes incongrues. Mais en ces jours si particuliers, elle avait donc à cœur de rappeler que Johnny Hallyday faisait partie de leurs vies pour le meilleur. Le regard de la jeune Laura Smet en dit long sur l’admiration et l’amour qu’elle portait déjà à son père. Les fans de Nathalie Baye sont évidemment très heureux de pouvoir partager ce souvenir avec elle. Les photos de ce genre sont rares et précieuses. Elles sont les témoins de souvenirs impérissables pour Nathalie Baye comme pour Laura Smet. L’occasion de se rappeler avec joie de Johnny Hallyday, malgré sa pesante absence.