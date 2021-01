Nathalie et Victor “L’amour est dans le pré” dévoilent une très rare photo de leur fils! (magnifique)

Nathalie et Victor « L’amour est dans le pré » dévoilent leur enfant au public ! Une belle surprise pour le couple qui semble aller pour le mieux.

Pour l’édition de 2018, Nathalie et Victor « L’amour est dans le pré » avait sans aucun doute était celui qui avait le plus marqué les esprits. Le couple avait traversé quelques épreuves mais cela n’a pas entamé leur relation. Et quelques années après, les voilà heureux avec une petite famille comblée !

Très soucieux de leur intimité, Nathalie et Victor se sont retirés de la vie publique il y a quelques temps. L’occasion pour eux de prendre soin de leur famille mais aussi de construire une vie loin des regards. Et cela semble leur avoir réussi ! Le dernier cliché qu’ils ont partagé en est d’ailleurs la preuve. Chez LD People, nous avons été très contents de découvrir ce rare cliché des deux tourtereaux et de leur petit garçon.

L’amour au premier regard !

C’est dans la saison 12 de l’émission que Nathalie a sollicité l’aide de Karine Le Marchand pour trouver l’amour. Et toujours très attentionnée, la présentatrice a fait en sorte de luis venir en aide de la meilleure manière. L’éleveuse de brebis se retrouve alors avec 3 prétendants parmi lesquels se trouvent justement Victor. Et les choses se font d’elles-mêmes entre les deux participants de l’émission. Le bilan final de leur aventure fait partie des plus émouvants de cette édition.

Et un an plus tard, le couple franchit une nouvelle étape ! En effet, Nathalie et Victor « L’amour est dans le pré » ont annoncés l’agrandissement de leur petite famille en 2019. Un moment important qu’ils ont quand même préservés des regards. Ils n’ont annoncés la naissance de leur premier enfant que quelques mois après d’ailleurs. « Nous ne voulons pas que notre enfant soit médiatisé » ont-ils d’ailleurs déclaré lors d’une interview à l’époque.

Nathalie et Victor « L’amour est dans le pré » dévoilent leur enfant

La naissance de leur premier enfant a totalement chamboulé la vie de Nathalie et Victor En effet, le couple s’est retrouvé avec plus de travail que jamais. Une nouvelle organisation a donc été établie mais cela n’est pas toujours facile. Tous deux sont très impliqués et comme l’indique la jeune femme, son compagnon aide après son travail, « ce qui la soulage un peu ». C’est donc une famille heureuse que l’on retrouve même après deux ans de relation.

« Le bébé, c’est ce qui nous soude le plus » a-t-elle également confié à nos confrères de Pure People à l’époque. Il faut dire que la vie de couple n’est jamais facile, surtout lorsqu’elle est aussi médiatisée. Mais les deux tourtereaux ne s’en formalisent pas. Ils ont d’ailleurs réussi à trouver un moyen de s’organiser de sorte à ce que tout le monde soit parfaitement épanoui. La photo qu’ils avaient publiée il y a quelques temps de cela.

Nathalie et Victor « l’amour est dans le pré » se sont dévoilés aux côtés de leur bambin pour la nouvelle année. Entourée de son « poussin » et de son « chéri », la jeune femme est tout simplement heureuse d’être dans son foyer. C’est véritablement une belle histoire que l’on comptera parmi les plus emblématiques de l’émission de M6.