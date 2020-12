Nathalie et Victor (L’amour est dans le pré) parents: leur enfant a bien changé et grandi, très rare photo!

Trois ans après sa participation au programme, la vie de Nathalie s’est transformée, c’est le cas de le dire. La jeune femme est devenue maman avec son compagnon Victor, qu’elle avait rencontré lors du tournage de “L’amour est dans le pré 2017“. Aujourd’hui, le petit a bien grandi et le couple est toujours aussi heureux comme vous allez le voir dans l’article de notre rédaction de LD People.

Nathalie et Victor, parents pour la première fois

Et un bébé de plus grâce à “L’Amour est dans le pré“, éleveuse de vaches et de chèvres en Bourgogne-Franche-Comté, avait rencontré Victor lors de la l’édition 2017 de l’émission. Une rencontre qui a bouleversé la vie du couple, qui a tout récemment pu accueillir son tout premier enfant. En effet, chez nos confrères de PurePeople, elle a notamment déclaré : “On a eu un bébé !“. Une révélation qui a eu lieu près de six mois après la naissance du petit. En effet, à l’époque, les deux tourtereaux ne souhaitaient as vraiment révélé la bonne nouvelle dans les médias pour éviter la surmédiatisation de l’enfant : “Nous avons hésité avant de le révéler car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu’il soit médiatisé”.

Quand Nathalie revoit sa rencontre avec Victor lors de la saison 12, elle ne peut retenir ses larmes ! 😢❤️#ADP Que sont-ils devenus ? Réponse ce lundi à 21:05 pic.twitter.com/sWvZrYUqHu — M6 (@M6) August 19, 2019

La venue de ce nouveau-né a eu pour conséquences un chamboulement dans la vie déjà bien remplie de Nathalie : “Je m’organise comme je peux. Ça va qu’il est cool. Victor vient m’aider après son travail. Il me donne un coup de main, ce qui me soulage un peu” explique la jeune femme. La jeune maman peut aussi compter sur son père pour garder le nouveau-né et lui permettre de souffler.

L’amour est dans le pré : Nathalie et Victor, leur fils a bien grandi

Si Nathalie partage de temps à autre des photos de leur enfant, on ne connaît pas encore le prénom du petit. En effet, la jeune femme n’a jamais voulue dévoiler comment il se prénommait. En tout cas, dans sa dernière publication, mère et fils posent devant l’objectif, en tirant la langue. Un cliché qui nous montre bien que le petit garçon a bien changé depuis la dernière fois qu’on a pu le voir. En légende la compagne de Victor a écrit : “Que je l’aime”. Une chose est certaine, les internautes peuvent constater que l’adorable petite tête blonde marche et qu’il aime déjà beaucoup les animaux.