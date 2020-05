Nathalie « La Villa » ESC0RT virtuelle? Vivian des Anges 11 réagit aux clichés sexy

Nathalie de l’émission de télé-réalité la Villa 2 a fait une série de révélations sur sa nouvelle activité d’influenceuse un brin de folie sur les réseaux sociaux. Suite à ces informations qui ont fait le buzz, Vivian des Anges 11 a livré pour la première fois sa réaction.

Très récemment, Vivian, l’une des figures de l’émission les Anges 11 s’est fait faire un tatouage sur le visage et a beaucoup surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le garçon ne prête pas vraiment attention aux réactions hostiles que cela a pu susciter. De manière quotidienne, le candidat de l’émission de télé-réalité les Anges 11 donne des nouvelles très régulièrement à ses fans sur les réseaux sociaux. Il multiplie les stories sur Instagram et fait partager sa vie quotidienne.

Une reconversion professionnelle qui a fait le buzz

Son ex-compagne, Nathalie qui a participé à l’émission La Villa 2, a créé un très gros buzz sur les différents réseaux sociaux lorsqu’elle a évoqué sa récente reconversion. L’ancienne candidate de télé-réalité a émergé lors de l’émission Secret Story, elle était à l’époque en couple avec Vivian. Nathalie a ensuite disparu de la circulation pendant très longtemps, elle n’a plus réapparu à la télévision. Dans un récent entretien accordé à Sam Zirah, elle a indiqué que désormais elle tirait ses revenus grâce à un réseau social où elle se montre dans un style vestimentaire… Cette révélation a surpris de nombreuses personnes. De nombreux anciens candidats de télé-réalité ont beaucoup de mal à rebondir et à se reconvertir après un programme de télé-réalité. En effet, pas facile de passer de la lumière à l’ombre.

« Je resterai ami avec Nathalie »

Dans une storie postée sur son compte Instagram personnel, Vivian a décidé de rompre le silence et de commenter la fameuse nouvelle et les activités qui pratiquaient désormais son ex petite amie, c’est-à-dire, celle « d’ESC0RT virtuelle », comme elle se considère elle-même. Depuis plusieurs jours, Vivian recevait de nombreux messages lui demandant de s’exprimer à ce sujet. Sa réaction était donc très attendue par ses fans.

Dans cette vidéo éphémère diffusée sur le réseau Instagram, Vivian indique qu’il reste, plus que jamais, ami avec Nathalie même s’ils ne sont plus en couple depuis l’émission Les Anges 7, que NRJ 12 a la bonne idée de rediffuser en ce moment. Il précise, au volant de sa voiture, qu’ils pourront toujours se rendre des services et qu’ils pourront toujours compter l’un sur l’autre si nécessaire. C’est donc un message d’amitié et de tendresse que Vivian a livré en toute sincérité.

Ce qu’elle fait « ne me regarde pas »

Vivian indique aussi qu’il n’a pas à porter de jugement à l’égard de son ancienne compagne. Il précise que ce qu’elle fait maintenant ne le regarde pas. Pour le candidat de télé-réalité, ce qui compte, « c’est qu’elle soit bien dans sa peau et qu’elle assume ce qu’elle fait », ce qui semble être le cas.