Nathalie (L’amour est dans le pré) révèle une très rare photo de famille avec son fils

Depuis son passage dans L’amour est dans le pré en 2017, Nathalie est devenue une figure incontournable de l’émission. Ainsi son couple formé avec Victor fait véritablement figure d’exemple. Les deux tourtereaux n’hésitent d’ailleurs pas à régulièrement partager quelques clichés de leur nouvelle vie. Pourtant, c’est de manière exceptionnelle que la jeune femme publie aujourd’hui un cliché du fruit de leur union. Les fans de l’émission peuvent donc découvrir le visage de leur fils, né il y a près de deux ans. LD People vous explique pourquoi cette photo est très rare !



L’amour est dans le pré : Nathalie l’une des participantes très heureuse



Un véritable coup de foudre



Lorsque Nathalie s’est inscrit à L’amour est dans le pré en 2017, elle ne peut se douter de la suite des événements. Bien évidemment, comme tous les participants du programme de M6, elle espère pouvoir rencontrer l’âme sœur. Pourtant dans ce concept, il y a beaucoup d’appelés pour peu d’élus. Mais il est vrai que L’amour est dans le pré a déjà par le passé permis de faire naître de jolies idylles. C’est d’ailleurs le cas de Nathalie lorsqu’elle rencontre Victor pour la première fois.



Dès le premier rendez-vous, la jolie blonde ne semble pas insensible aux atouts du jeune homme. Ainsi, cet élagueur de profession possède toutes les qualités dont elle rêve. Après leur participation à L’amour est dans le pré, les deux tourtereaux vont donc décider d’entamer une vie commune. Et finalement, cet amour connaît le plus beau des cadeaux. Ainsi, Nathalie met au monde en 2018 son premier enfant pour son plus grand bonheur et celui de son compagnon. Pourtant, elle s’est toujours montrée très discrète sur le sujet ! LD People vous explique ce choix de cacher cette enfant durant de longs mois.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nath’alie (@nath_alie39)

Une question de protection



Depuis sa participation à L’amour est dans le pré, saison 12, Nathalie connaît un véritable succès dans les médias. Aussi, elle n’hésite pas elle-même à se mettre en scène sur les réseaux sociaux pour partager son quotidien. Cependant à la naissance de son fils, l’agricultrice décide qu’il en sera autrement pour lui. D’ailleurs, elle a caché l’accouchement durant une longue période. ” Nous avons hésité avant de le révéler, car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu’il soit médiatisé “. Mais aujourd’hui, Nathalie et Victor acceptent de dévoiler le visage du petit bambin. Sur un joli cliché, toute la famille prend donc la pose afin de graver ce moment.



Pourtant, il reste un grand mystère ! En effet, la candidate de L’amour est dans le pré et le jeune homme passionné de rugby n’ont toujours pas jusqu’à ce jour dévoilé le prénom de leur fils. Mais Nathalie et Victor profitent néanmoins de l’occasion de cette nouvelle année, pour présenter leurs vœux à leurs fans en compagnie de leur fils. Lors de cette publication, le public peut donc découvrir les traits du jeune garçon. En tout cas, toute la famille semble très heureuse sur ce cliché. Car comme l’expliquait Nathalie lors d’une interview en 2019 : ” Le bébé, c’est ce qui nous soude le plus “. Voilà donc une naissance de plus que Karine Le Marchand pourra comptabiliser dans sa très longue liste des naissances issues des rencontres de L’amour est dans le pré !