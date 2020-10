Nathalie Marquay : révélation folle, hallucinante, incroyable au sujet de Johnny Hallyday

Nathalie Marquay s’est confiée dans les colonnes du magazine Télé Star sur son prochain ouvrage qui évoquera un certain don que possède la femme de Jean-Pierre Pernaut. D’ailleurs, elle fait une révélation choc au sujet de Johnny Hallyday. Explications.

Nathalie Marquay-Pernaut dévoile son don un peu spécial

Dans une interview accordée à Télé Star, Nathalie Marquay-Pernaut a fait des révélations assez surprenantes. En effet, la jeune de Jean-Pierre Pernaut affirme qu’elle était capable de prédire l’avenir grâce à des rêves prémonitoires : “La première fois que j’en ai eu, j’étais jeune. Je n’en ai jamais parlé publiquement afin d’éviter que l’on me prenne pour une folle. J’en ai parlé à mon mari, à mes enfants“. Une situation délicate pour la jeune femme puisqu’il s’agit toujours de catastrophes : “Je rêve toujours de catastrophes, qui se produisent à chaque fois” explique-t-elle.

Et d’après ses dires, Nathalie Marquay-Pernaut a déjà vu plusieurs fois à l’avance ce qui allait se passer et notamment pour la date de la mort de Johnny Hallyday : “J’ai rêvé de la date de la mort du frère de Jean-Pierre, de celle de Johnny Hallyday par exemple ! J’avais vu que l’un de mes amis allait être atteint de leucémie”. Une situation qu’elle a appris à surmonter seule ou du moins juste avec ses proches et une voyante. En effet, la femme de Jean-Pierre Pernaut est plutôt très sensible à la spiritualité : “Ça me fait du bien. Je crois à l’âme, à la réincarnation, aux signes que nous envoient les disparus“.

Nathalie sortira un ouvrage sur le sujet

Alors que Nathalie Marquay-Pernaut n’avait jamais fait part de son don jusque-là, elle a décidé de tout dévoiler très prochainement. En effet, la femme de Jean-Pierre Pernaut n’a plus envie de se cacher et sortira bientôt un livre sur le sujet, qui paraîtra au début de l’année prochaine aux éditions Trédaniel. Après Ma Bonne Étoile (2004), Le Cancer en face (2005) et Mes Secrets (2007), il s’agira de son quatrième ouvrage. Dans celui-ci elle parlera donc de ses rêves prémonitoires : “Je fais des rêves prémonitoires très précis, presque en 3D. Je sais qu’ils annoncent quelque chose. C’est un don de médium étant donné qu’il y a un contact avec les morts, même si je n’aime pas présenter les choses comme ça puisqu’à mon sens, ils sont toujours vivants”.



Une expérience qui sera donc à retrouver dans le livre, mais il ne fait aucun doute que Nathalie Marquay-Pernaut en parlera également sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, depuis le début de la saison, l’ancienne miss est la chroniqueuse de Cyril Hanouna et adore faire partie d’une “véritable famille“.